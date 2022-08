'Opkomende MacBook Pro krijgt geen M2 Pro of M2 Max chips'

Het lijkt erop dat Apple zijn M2 Pro en M2 Max-chips mogelijk bewaart voor latere versies van de 14 en 16 inch MacBook Pro.

Industrie-analist Ming-Chi Kuo (opens in new tab) zegt dat de nieuwe 14 inch en 16 inch MacBook Pro's met M2-chips in het vierde kwartaal van 2022 in productie zullen gaan, maar ook dat deze chips hoogstwaarschijnlijk geen gebruik zullen maken van TSMC's 3nm chips. Er wordt namelijk aangenomen dat dit de chipset is waarop de M2 Pro of M2 Max zullen worden gebouwd.

De 3nm-node zal pas in de eerste helft van 2023 in productie gaan, dus de aankomende Pro-modellen zullen waarschijnlijk dezelfde M2 chips (gebaseerd op de 5nm-node) gebruiken als de standaard M2 in de nieuwe MacBook Air en MacBook Pro 13-inch. Apple kennende is de kans groot dat deze geruchten waar zijn.

Kuo en Trusted Reviews (opens in new tab) zijn niet de enige bronnen die beweren dat de MacBook Pro's nieuwe upgrades krijgen met een verbeterde M2 Pro- of M2 Max-chip.

Volgens Bloomberg's Mark Gurman (opens in new tab), die zijn voorspelling al in juli 2022 deed, krijgt de M2 Pro-chip de 5nm-upgrade ergens tussen Q1 2013 en Q3 2023. Hij voorspelde ook dat de nieuwe krachtige M2 chips een focus hebben op de grafische kant, vergelijkbaar met de M1 Pro en M1 Max voordien.

Het zal interessant zijn om te zien waar de nieuwe M2 chips tot in staat zijn. Zoals altijd met Apple weten we het pas echt honderd procent zeker als Apple zelf een aankondiging doet, dus voor nu moeten we nog even wachten.