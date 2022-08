iPad Pro 2022: zijn je accessoires straks nog compatibel?

Er bestaat een grote kans dat we een nieuwe iPad Pro 2022 voor het einde van dit jaar zien, maar de grote 'upgrade' zit mogelijk niet in het scherm of de chipset. In plaats daarvan zouden het nog weleens de connectoren kunnen zijn: de huidige drie-pin Smart Connector wordt mogelijk vervangen door een paar van vier connectoren.

De berichtgeving is afkomstig van ''betrouwbare bronnen in China,'' na gesproken te hebben met Macotakara (opens in new tab) in een bericht gespot door 9to5Mac (opens in new tab). De iPad Pro 11 (2022) en iPad Pro 12.9 (2022) hebben beiden dezelfde designs qua behuizingen, maar met vier-pin connectoren op de ''boven- en onderkant van de zijranden.''

Die verwoording is ietwat dubbelzinnig, vooral omdat de website geen Engelse of Nederlandse versie bevat. We zijn dus niet zeker of de boven- en onderkant bedoeld wordt wanneer de iPad in portretmodus of in horizontale modus wordt gebruikt. Desondanks klinkt het als een van de twee opties.

De berichtgeving meldt ook niet specifiek of deze nieuwe connectoren de bestaande drie pin-connectoren gaan vervangen, of op speciale uitvoeringen verschijnen. Toch denken we dat ze de drie-pin gaan opvolgen, want twee soorten connectoren wordt wat veel.

We nemen desondanks berichten als deze met een korreltje zout. Het is een vreemde claim, helemaal aangezien we eerder hoorden dat de iPad Pro 2022 mogelijk MagSafe-ondersteuning krijgt. Op zichzelf is dat al veel als er al twee Smart Connectors aanwezig zijn op de tablets. Aangezien MagSafe gebruik maakt van een vijf-pin connector, is dit dus ook niet waar in de berichtgeving over gesproken wordt.

Waar de extra pin precies voor zou worden gebruikt, is ook onzeker. Het bericht speculeert dat hij kan dienen voor de stroomtoevoer van accessoires. De bestaande Smart Connector doet dit al, maar wellicht kan er met een extra pin meer stroom worden geleverd.

Dan rest er bij ons ook nog de vraag hoe nuttig het is om twee van dit soort connectoren te hebben, aangezien bijna alleen toetsenborden gebruiken maken van de huidige Smart Connector. Er zijn dus niet veel gevallen waarin twee accessoires tegelijkertijd gebruikt kunnen worden, tenzij Apple verschillende nieuwe accessoires in de pijplijn heeft zitten.

Een ding is duidelijk: dit gerucht brengt meer vragen dan antwoorden, dus willen we er niet te zwaar aan gaan tillen, alhoewel het uiteraard intrigerend is. Wel zit er een vervelend addertje onder het gras als deze upgrade wordt geïmplementeerd.

Een iPad Pro 11 (2021) (Image credit: Future)

Analyse: oude accessoires niet langer ondersteund

Het grootste obstakel met deze stap is dat de huidige accessoires, zoals de Smart Keyboard en Magic Keyboard, niet te gebruiken zijn met de nieuwe iPad Pro.

Dat is iets wat je verwacht wanneer de grootte verandert, niet als deze hetzelfde zou blijven. Het zou dan ook zonde zijn als je voor de nieuwe iPad Pro allerlei nieuwe accessoires moet aanschaffen. Bovendien zijn ze prijzig.

Natuurlijk, als het gerucht überhaupt waar is, is het niet gegarandeerd dat de Smart Connector-accessoires niet meer werken. Wellicht zijn ze nog steeds te gebruiken met de nieuwe vier-pin versie of blijft de oude drie-pin connector bestaan. Toch is incompatibiliteit wel iets om bezorgd over te zijn.

Apple is volgens geruchten van plan om van Lightning naar USB-C over te stappen op de iPhone, wellicht volgend jaar al. We zien het dan ook al gebeuren dat Apple-fans bijna alle accessoires moeten vervangen binnen een jaar tijd, als de geruchten kloppen. Voor fans van de techgigant wordt dat nog een hele investering.

Veel van de beste iPads zijn geen iPad Pro's, dus kun je altijd nog upgraden naar goedkoper, nieuwer model als je dat ziet zitten.