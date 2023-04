iOS 17 introduceert nieuwe personalisatie voor vergrendelscherm

Onlangs meldden we dat iOS 17 een grotere update voor je iPhone wordt dan verwacht. Apple zou de belangrijkste apps gaan verbeteren met een aantal "leuke functies". Nu hebben we een beter idee van welke apps in aanmerking komen voor een make-over, en wat die nice to have functies zouden kunnen zijn.

Volgens dezelfde Weibo-gebruiker (opens in new tab) die het bestaan van de gele iPhone 14 lekte, zal iOS 17 veranderingen introduceren aan het vergrendelscherm, Controlecentrum, Appbibliotheek en Apple Music. Ook CarPlay, Siri en Berichten krijgen belangrijke updates, volgens eerdere geruchten over de software-update.

Het is vooral verrassend om te horen dat het vergrendelscherm van de iPhone verder wordt verbeterd, aangezien Apple pas met iOS 16 het gepersonaliseerd vergrendelscherm heeft geïntroduceerd. De Weibo-gebruiker meldt dat je met iOS 17 de lettergroottes van het vergrendelscherm kan aanpassen en dat je je ontwerp kan delen met andere iPhone-gebruikers. Dat gebeurt dan wellicht op dezelfde manier als met Apple Watch wijzerplaten.

Wat betreft het Controlecentrum, zal iOS 17 naar verwachting grote UI-wijzigingen brengen aan de snelkoppelingspagina. De Appbibliotheek zou daarnaast aangepaste categorieën en andere functies voor een betere organisatie krijgen.

(Image credit: Shutterstock / Hadrian)

Verbeteringen voor Apple Music in iOS 17 zijn onder andere de mogelijkheid om liedjestekst op het vergrendelscherm te bekijken, waarbij Apple ook de nadruk zal leggen op het verminderen van de hoeveelheid tekst in de Apple Music-app. In de plaats van een heleboel tekst, zou je dan meer beelden te zien krijgen.

Tot slot meldt de Weibo-gebruiker dat iOS 17 de helderheidsbediening voor de zaklamp van de iPhone zal aanpassen. De drie vooraf ingestelde niveaus zouden dan vervangen worden door een slider zoals voor het volume of de helderheid van je scherm.

(Image credit: Shutterstock / Konstantin Savusia)

Het nieuws over deze verbeteringen in iOS 17 volgt op berichten dat de software-update eindelijk het sideloaden van apps ondersteunt. Daardoor kan je apps van bronnen buiten de officiële App Store installeren. Ook Siri zou de nodige updates ontvangen.

Volgens recente lekken zou iOS 17 de interface van Siri op compatibele toestellen kunnen verplaatsen van de onderkant van het scherm naar het Dynamic Island. Op dit moment zijn er slechts twee iPhones waarbij dit mogelijk is, met name de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Mark Gurman (Bloomberg) meldt verder dat je binnenkort misschien alleen "Siri" hoeft te zeggen in plaats van "Hey Siri" wanneer je de spraakassistent activeert. Erg baanbrekend is dat niet, want ook bij Alexa hoef je gewoon "Alexa" te zeggen en niet "Hey Alexa".

Er liggen verschillende vrij belangrijke veranderingen in het vooruitzicht voor iOS 17. Leakers zijn momenteel wel verdeeld over welke iPhones compatibel zullen zijn met de update. Sommigen zeggen dat iOS 17 de ondersteuning voor de iPhone 8, iPhone 8 Plus en iPhone X zal laten vallen, terwijl anderen beweren dat iOS 17 compatibel zal zijn met alle iPhones met iOS 16.