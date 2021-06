iOS 14.7 releasedatum en alles wat we weten

Apple heeft recent iOS 14.6 uitgebracht, maar het bedrijf is inmiddels al bezig met de volgende update. iOS 14.7 is nu beschikbaar als bèta, waardoor we al weten wat de update toevoegt.

De vorige update was echter een veel kleinere update dan doorgaans het geval is. Er werden kleine functies toegevoegd, zoals Apple Podcasts Subscriptions, Apple Card Family en App Tracking Transparency.

Het is mogelijk dat enkele functies van iOS 14.7 nog later onthuld worden. Als het uiteindelijk toch een kleine update blijkt te zijn, is het nog altijd handig om te installeren. De nieuwste software brengt namelijk belangrijke beveiligingsoplossingen met zich mee.

Hieronder vind je alles wat we tot nu toe weten over iOS 14.7, waaronder functies die in de bèta verschenen zijn.

In het kort

Wat is het? De volgende kleine iOS-update

De volgende kleine iOS-update Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk eind juni of begin juli

Waarschijnlijk eind juni of begin juli Wat kost het? Het is gratis

iOS 14.7 releasedatum

Normaal gesproken lanceert Apple nieuwe iOS-updates ongeveer een keer per maand. iOS 14.6 verscheen bijna exact een maand na iOS 14.5. Hoewel er geen garanties zijn, denken we dat hetzelfde het geval is voor iOS 14.7. Daarom verwachten we dat iOS 14.7 eind juni of begin juli verschijnt, aangezien iOS 14.6 op 24 mei werd uitgerold.

Als je echt niet kunt wachten kun je altijd gebruik maken van de bèta, maar dit zal wel een onstabiele versie betreffen met mogelijk wat bugs. Bovendien zijn niet altijd alle nieuwe functies inbegrepen, waardoor we het niet aan iedereen kunnen aanraden.

iOS 14.7 functies

Het is mogelijk dat iOS 14.7 geen gigantische update betreft. Echter is het ook mogelijk dat we simpelweg nog niet veel over de functies weten. Hieronder vind je in elk geval een aantal functies die in de bèta zijn verschijnen. We verwachten dat deze functies ook in de definitieve software hun opwachting zullen maken.

Timers voor de Homepod

(Image credit: TechRadar)

9to5Mac heeft opgemerkt dat de iOS 14.7 bèta de mogelijkheid biedt om timers in te stellen voor de HomePod via de Home-app. De optie is te vinden onder HomePod-alarmen in de app. Je kunt de timers ook een naam geven en de aftelling in de app bekijken. Voorheen moest je voor HomePod-timers gebruik maken van Siri.

Details luchtkwaliteit

Apple toont sinds de komst van iOS 14 een score voor de luchtkwaliteit in de Weer-app. Dit is slechts in enkele landen het geval. 9to5Mac heeft opgemerkt dat Twitter- en Reddit-gebruikers in Nederland en enkele andere landen voor het eerst inzicht krijgen in deze details. Het is nog niet bekend of dit ook voor België geldt.

Fix voor batterijprobleem

Sommige gebruikers melden op Twitter dat ze last hebben van een probleem met een snel leeglopende batterij door iOS 14.6. Er is een mogelijkheid dat dit wordt opgelost met de komst van iOS 14.7. Echter weten we niet hoeveel mensen er last van hebben en hoe snel Apple het probleem wil oplossen.