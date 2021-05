iPhone 13 display met 120Hz naar verluidt onderweg

Het ziet ernaar uit dat de iPhone 13 steeds meer vorm begint te krijgen. Een bericht uit Zuid-Korea onthult dat LG en Samsung begonnen zijn met de productie van de schermen die op het komende vlaggenschip van Apple komen.

Het doorgaans betrouwbare The Elec bracht als eerste het nieuws (via MacRumors). Ze stellen dat de productie momenteel een maand voorloopt op de planning in vergelijking met de iPhone 12. Dat suggereert dat we de iPhone 13 in september zien verschijnen, zoals voor de pandemie het geval was.

De iPhone 12 werd pas in oktober onthuld na enkele vertragingen vanwege de coronapandemie en het wereldwijde chiptekort. Dit nieuwe bericht suggereert dus dat we de grote onthullingen op het vertrouwde schema van Apple mogen verwachten.

Enkele dagen geleden hoorden we nog van een andere bron dat de productie van de iPhone 13 van start is gegaan, wat volgens geruchten de A15 van Apple wordt. Ook al blijven de pandemie en het tekort aan chips aanhouden, het ziet er toch naar uit dat de leveranciers van Apple deze keer beter voorbereid zijn.

Betere beeldverversing

De schermen die door Samsung worden gemaakt, komen volgens de geruchten ook met de ProMotion-functie die we al enkele jaren in de iPad Pro zagen. Dat houdt dus in dat hun verversingssnelheid naar 120Hz kan worden gebracht indien nodig, afhankelijk van wat er op het scherm gebeurt.

Een snellere beeldverversing houdt meer vloeiende beelden in. Of je nu een spelletje speelt of door je menu's heen scrolt; op een scherm met 120Hz voelt het veel vlotter aan. De huidige iPhones beschikken over schermen met een vaste 60Hz, dus dit zou een heuse upgrade zijn.

Bronnen voorspelden ook al bij de iPhone 12 ondersteuning voor 120Hz, maar het ziet ernaar uit dat Apple dit jaar de technologie ook eindelijk verwerkt in zijn smartphones. We hebben al meerdere geruchten over dit nieuws gehoord, maar het ziet ernaar uit dat het 120Hz ProMotion-scherm enkel op de Pro-modellen van de iPhone 13 zal verschijnen.

Andere leaks en speculaties wijzen naar verbeteringen op vlak van camerastabilisatie en een kleinere notch, maar voor grote veranderingen aan het ontwerp en de interne componenten zullen we misschien moeten wachten tot de iPhone 14 van volgend jaar.