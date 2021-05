iPhone 13: A15 Bionic chipset naar verluidt in productie

Volgens het laatste gerucht zou Apples leverancier van de A15 Bionic-chipset, TSMC, al zijn begonnen met de productie van de processors. Deze worden gebruikt in de aankomende iPhone 13-reeks. Dat de productie naar verluidt gestart is, zou betekenen dat het toestel op schema ligt om in september 2021 te verschijnen.

Vanwege de aanhoudende wereldwijde chiptekorten, is een release in 2021 niet vanzelfsprekend. Ook de iPhone 12 van vorig jaar had last van componententekorten. Echter geeft de start van de productie van de chipset ons hoop voor de iPhone 13.

Het gerucht is afkomstig van DigiTimes, die daarnaast beweert dat de vraag naar A15 Bionic-chips groter zal zijn dan die van de A14 uit de iPhone 12-reeks. Dat suggereert dat Apple verwacht meer te verkopen van haar aankomende vlaggenschip.

Er is echter ook slecht nieuws. We hoeven namelijk geen enorme sprong te verwachten van de A15 ten opzichte van de A14. Deze zouden volgens hetzelfde proces van 5 nanometer moeten zijn gebouwd. We zullen volgens PhoneArena moeten wachten op de iPhone 14 in 2022 voor een chipset met een 4-nanometer-proces, hoewel geruchten ook suggereren dat er een 3-nanometer-chipset wordt ontwikkeld.

We hebben al enkele weergaven van de iPhone 13 gezien die suggereren dat deze veel lijkt op het platte ontwerp van de iPhone 12. De nieuwste reeks weergaven ondersteunt enkele eerdere vermoedens dat de camera's aan de achterkant dit keer grotere lenzen hebben. Voor de laatste leaks en geruchten over de iPhone 13 hebben wij een speciale pagina ingericht.