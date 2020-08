Eerste gelekte video van iPhone 12 toont 120Hz-display en nieuwe camera instellingen

Nu de verwachte lancering van de iPhone 12-telefoons dichterbij komt, komen de lekken en geruchten steeds sneller naar buiten. Het laatste komt uit een video van Front Page Tech, die beweert een vrij goed idee te hebben van hoe de nieuwe smartphone eruit zal zien en zal presteren.

De video claimt een hands-on te tonen met een PVT (Product Validation Testing) versie van de iPhone 12 Pro Max. PVT is een bijzonder late stap in het proces van de productie van een nieuwe telefoon, met als volgende belangrijke stap de daadwerkelijke massaproductie.

Dit zijn de beste iPhones van het moment

Een van de belangrijkste iPhone 12 lekken gaat over de LiDAR-scanner (Light Detection And Ranging) en deze nieuwe video lijkt verder te bevestigen dat hij zal worden opgenomen in ten minste een paar iPhone 12 modellen. Kortom zou deze scanner meer AR (Augmented Reality) toepassingen mogelijk maken, zoals te zien is in de iPad Pro (2020).

Er is ook meer gezegd over de mogelijkheden van de 120Hz-verversingssnelheid voor de nieuwe iPhone 12 displays. De video van vandaag bevat beelden van een eerder gelekt instellingenscherm met een optie om "hoge verversingsfrequentie" in te schakelen en de mogelijkheid om te wisselen tussen "adaptieve verversingsfrequentie", waardoor "de verversingsfrequentie wordt aangepast van 120Hz naar 60Hz in overeenstemming met de inhoud die op het scherm wordt weergegeven".

De gelekte video bevat uitgebreide beelden van het scherm van de iPhone 12 Pro Max, aangezien de leaker door de instellingen navigeert en de hogere verversingsfrequentie inschakelt. Deze beelden tonen ook de notch van het toestel, die identiek lijkt aan zijn voorganger, de iPhone 11.

Het is belangrijk om op te merken dat deze instellingen voorlopig alleen worden bevestigd op het PVT-model van de iPhone 12 Pro Max, dus dat is geen 100% garantie dat de functie zal worden opgenomen in het uiteindelijke model. We weten daarnaast ook niet of de optie naar andere iPhone 12-modellen zal komen.

Onze beste gok in dit stadium is dat de iPhone 12 Pro en Pro Max beide 120Hz-displays zullen hebben, terwijl de iPhone 12 en iPhone 12 Plus in plaats daarvan de gewone 60Hz-displays zullen hebben.

Lees hier de review van de iPhone SE 2020

Enkele andere opvallende instellingen zijn de optie om beelden op te nemen met zowel 4K/120fps als "4K/240fps Slow Mo", waardoor het mogelijk is om beelden met een zeer hoge resolutie vast te leggen met een zijdezachte framerate.

Face ID is nu blijkbaar efficiënter om je toestel te ontgrendelen vanuit meer verschillende hoeken. Ook zijn de schermranden op het toestel merkbaar dunner en zijn de hoeken plat.

Natuurlijk zijn dit nog geen officiële specificaties, maar gezien het feit dat er videobeelden zijn van het zogenaamde PVT-model van de iPhone 12 Pro Max, is dit waarschijnlijk de beste bevestiging die we kunnen krijgen. Op de dag van de lancering zullen we het zeker weten.

[via Front Page Tech]