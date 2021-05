iOS 14.6 is nu beschikbaar voor jouw iPhone

Bijna een maand na de komst van iOS 14.5 is iOS 14.6 al beschikbaar om te downloaden. Hiervoor heb je echter wel een iPhone 6S of nieuwer nodig. Het gaat niet om een gigantische update, maar het brengt wel een aantal handige nieuwe functies.

De grootste daarvan is waarschijnlijk Apple Podcasts Subscriptions, die je de mogelijkheid geeft om betaalde abonnementen aan te gaan voor specifieke podcasts. Zo kun je zonder advertenties luisteren, exclusieve content beluisteren of vroegtijdig toegang krijgen tot bepaalde content.

Functionaliteiten

Een andere nieuwe functie is de komst van Apple Card Family. Hierdoor kun je met twee personen een Apple Card delen. Ook kunnen ouders een Apple Card met hun kinderen delen, inclusief limieten. De creditcard is op dit moment echter enkel beschikbaar in de Verenigde Staten.

Als het gaat om kleinere functies, kun je nu een telefoonnummer achterlaten in de Find My-app. Als iemand jouw verloren voorwerp vindt, kun je hierdoor makkelijker gecontacteerd worden.

Daarnaast bereid iOS 14.6 iPhones alvast voor op de komst van de Lossless Audio van Apple Music. Deze functie is echter pas beschikbaar vanaf juni.

iOS 14.6 biedt daarnaast nog bug fixes voor zo'n 43 kwetsbaarheden in de beveiliging. Zelfs als je niet enthousiast bent over de nieuwe functies, is het daarom handig om de update zo snel mogelijk te installeren.

In de meeste gevallen krijg je vanzelf de vraag of je wil updaten. Is dit niet het geval dan kun je de volgende stappen doorlopen om iOS 14.6 te downloaden en te installeren: Instellingen > Algemeen > Software-update.

Daarnaast is het handig om te weten dat ook iPadOS 14.6 is verschenen. Deze heeft soortgelijke functies. Bovendien zijn ook watchOS 7.5, tvOS 14.6, macOS 11.4 en HomePod OS 14.6 nu beschikbaar.