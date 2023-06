Apple Maps krijgt eindelijk deze handige Google Maps feature in iOS 17

Recentelijk hebben we ook al geschreven over meerdere geruchten over mogelijke iOS 17 Apple Maps upgrades die er misschien eindelijk voor kunnen zorgen dat mensen overschakelen van Google Maps naar Apple Maps, maar nu is het ook echt bevestigd dat Apple's navigatie-app eindelijk een functie krijgt die Google's versie al jaren heeft.

Wanneer iOS 17 later dit jaar arriveert, zal de update voor het eerst offline-functionaliteit introduceren voor Apple Maps. Volgens Apple's eigen omschrijving "kunnen gebruikers gemakkelijk een gebied selecteren op hun apparaat en het met één tik downloaden. Als ze dan offline zijn, kunnen ze toegang krijgen tot stapsgewijze navigatie voor tijdens het rijden, lopen, gebruiken van het openbaar vervoer en fietsen, hun verwachte aankomsttijd zien, plaatsen in Maps vinden, en nog meer."

Met andere woorden, je kan binnenkort routes en informatie downloaden voor hele gebieden voordat je op reis gaat. Je hoeft je dan dus ook geen zorgen meer te maken over de mogelijkheid dat je je verbinding kwijtraakt of dat je te veel van je mobiele data opmaakt wanneer je onderweg bent.

(Image credit: Apple)

In iOS 17 krijg je verder ook de mogelijkheid om in realtime de beschikbaarheid van oplaadpunten voor elektrische voertuigen te zien in Maps (zoals hierboven te zien is). Apple zegt dat de app zal filteren tussen specifieke oplaadnetwerken, typen oplaadpoorten en gebruikers met voertuigen die compatibel zijn kunnen hun voorkeursopties aangeven.

Apple maakt het ook gemakkelijker om (in de VS) paden in parken te ontdekken. In iOS 17 krijgt Maps namelijk informatiekaarten met details over de lengte, het type, de moeilijkheidsgraad en het hoogteverschil van paden. Deze feature zal naar verwachting na zijn debuut in de VS ook vrij snel worden uitgerold in andere regio's.

Gelekte beelden van de ‘Live Activity’ interface-upgrade in Apple Maps. (Image credit: Future / @analyst941)

Apple heeft de ‘Live Activity’-feature voor het vergrendelscherm nog niet bevestigd. Dat is een feature waar bekende Apple-leaker @analyst941 in mei al naar hintte (zie de afbeelding hierboven), maar het kan zijn dat Apple deze feature bewaart voor toekomstige versies van iOS 17.

Een aantal upgrades voor Apple's navigatiesoftware zijn inmiddels al bevestigd voor later dit jaar, dus het lijkt erop dat de discussie over Apple Maps vs. Google Maps weer opnieuw kan worden gevoerd.

We zullen de vernieuwde Apple Maps-app zeker gaan uitproberen wanneer we kunnen deelnemen aan de iOS 17-bètaversie.