Huawei Watch GT 2 Pro en FreeBuds Pro gelanceerd als nieuwe premium wearables

Het afgelopen jaar heeft Huawei een sterke vooruitgang geboekt in de wereld van de smartwatches en draadloze oortjes, ook wel bekend als wearables. Dat aanbod wordt nu verder uitgebreid met enkele nieuwe premium apparaten en een iets goedkopere fitnesstracker. Dit zijn de Huawei Watch GT 2 Pro, Watch Fit en FreeBuds Pro.

Huawei Watch GT 2 Pro: prijs, beschikbaarheid, specificaties

Als eerste zien we een Pro-versie van de Huawei Watch GT 2 van vorig jaar. Het design heeft hier nog meer premium elementen gekregen, waaronder saffierglas voor het display en keramiek voor de achterkant. De sensoren in de Huawei Watch GT 2 Pro hebben ook een upgrade gekregen en kunnen nu nog nauwkeurig je gezondheid detecteren. Ook hier geeft Huawei je weer de keuze tussen een rubberen en lederen polsband.

Qua software zijn er ook nieuwigheden. De Huawei Watch GT 2 Pro ondersteunt onder andere SPO2-meting out-of-the-box en heeft nu work-out profielen voor meer dan honderd verschillende sporten. Er is ook een Outdoor Assistant die info over het weer, de zonsopgang/ondergang en zelfs de maanfasen aangeeft. De meest handige nieuwe functie is de offline navigatie die je op de voet volgt bij een training en je aan het einde terug naar huis kan gidsen langs dezelfde weg. Op die manier heb je je smartphone dus niet nodig om veilig thuis te raken.

Ondanks al deze nieuwe functies heeft de Huawei Watch GT 2 Pro dezelfde batterijduur van twee weken én kan je hem nu ook opladen met een draadloze oplader. Vanaf oktober kan je de Huawei Watch GT 2 kopen voor een richtprijs van 299 euro.

Huawei Watch Fit: prijs, beschikbaarheid, specificaties

Huawei denkt ook aan de meer fitnessgerichte consument en heeft daarom de Huawei Watch Fit ontwikkeld. Je kan deze fitnesstracker bekijken als een combinatie tussen de Huawei Watch GT-reeks en de goedkope Huawei-band reeks. Je krijgt hier een rechthoekig display van 1,64 inch en meer dan 200 gloednieuwe wijzerplaten.

Het is duidelijk dat het grote display het hoogtepunt is van de Huawei Watch Fit. Er zijn namelijk twaalf ingebouwde animaties die je kan gebruiken voor snelle work-outs. Een render van een fitnesscoach voert dan korte oefeningen uit zoals squats die jij dan mee kan doen. Daarnaast kan je hier bepaalde wijzerplaten zelf bewerken en kiezen welke van de verschillende infobubbels (aantal stappen, hartslag, batterij…) jij op je schermpje wil zien.

De Huawei Watch Fit heeft tot slot een batterijduur van maar liefst tien dagen. Hij zal al vanaf eind september te koop zijn voor een richtprijs van 179 euro.

Huawei FreeBuds Pro: prijs, beschikbaarheid, specificaties

Tot slot zien we nog de Huawei FreeBuds Pro, de meest premium draadloze oortjes die Huawei tot nu toe ontwikkeld heeft. Ondanks die premium positie kan je dit setje kopen voor 179 euro, waarmee ze alsnog zo’n honderd euro goedkoper zijn dan de AirPods Pro van Apple.

Het meest opvallende element van de Huawei FreeBuds Pro is zonder twijfel het rechthoekige stokje aan de buitenkant (geen paniek, de oordopjes zelf zijn wel gewoon rond). Dat blokje zorgt voor verbeterde aanraakbediening, waardoor het nu mogelijk is snelfuncties in te stellen voor swipe- en knijpgebaren. Je hoeft dus niet meer te tikken op het volume te wijzen, want je kan hier gewoon met je vinger langs de rand van het blokje vegen!

Het is geen verrassing dat de Huawei FreeBuds Pro uitgerust zijn met topklasse noise-cancelling (ANC) die zich bovendien automatisch kan aanpassen aan je omgeving. In een stille ruimte zoals een bibliotheek wordt de noise-cancelling lager gezet, terwijl er in een vliegtuig automatisch wordt gekozen voor de hoogste stand. Door de drie ingebouwde microfoons en een aparte Bone Voice Sensor wordt je stem ook nauwkeurig opgepikt zodat je gesprekspartner duidelijk hoort wat jij zegt.

Tot slot hebben de FreeBuds Pro een batterijduur van 4,5 uur met ANC (7 uur zonder ANC) op een enkele lading en kan je nog 30 uur extra luistertijd krijgen door de oplaadbare case. Vanaf oktober kan je de Huawei FreeBuds Pro kopen voor een richtprijs van 179 euro.