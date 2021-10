GTA 6: Dr. Dre werkt volgens Snoop Dogg aan muziek voor GTA-game

Snoop Dogg is de onverwachte brenger van nieuws over GTA 6. De rapper vertelt in een interview met Rolling Stone dat Dr. Dre, een goede bekende van Snoop Dogg, momenteel muziek opneemt voor een onaangekondigde GTA-game.

“Hij is geweldige muziek aan het maken”, zegt Snoop over Dr. Dre. “Een deel van de muziek heeft te maken met het GTA-spel wat eraan komt. Dus ik denk dat hij zijn muziek op die manier gaat uitbrengen, via de GTA-game.”

Dr. Dre werkt al langere tijd aan Detox, zijn nieuwste album. Het is mogelijk dat de rapper zijn muziek uitbrengt via een game in de Grand Theft Auto-serie. Maar de vraag is: welke game?

Gaat het om GTA 6?

Ondanks dat het niet is bevestigd door Rockstar kunnen we aannemen dat GTA 6 in ontwikkeling is. Maar het is niet de enige GTA-titel waar het bedrijf aan werkt.

Grand Theft Auto Online is een doorlopend project waar Rockstar nog steeds updates voor uitbrengt. Daarnaast is een remaster van Grand Theft Auto 5 onderweg voor de PS5 en Xbox Series X. Dan heb je ook nog de aankomende remasters van de oude GTA-trilogie die op 11 november uitkomen.

De muziek van Dr. Dre was in 2004 al te horen in GTA San Andreas. Mogelijk keert de rapper terug naar de studio om muziek op te nemen voor de nieuwe versie van deze game. De muziek zou ook bestemd kunnen zijn voor GTA Online, maar het kan ook gaan om een eerste hint gaan naar de soundtrack voor GTA 6.

Wat Snoop Dogg precies bedoelt met zijn cryptische uitspraak, is niet duidelijk. Maar als iemand Dr. Dre goed kent, is hij het wel.