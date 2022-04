GTA 5-update voor PS5 en Xbox Series X bevat motion blur-regelaar

Een nieuwe update voor GTA 5 voor de PS5 en Xbox Series X is nu verkrijgbaar. In de update zitten verschillende verbeteringen, bug fixes en zelfs enkele nieuwe functies.

Een van de meest opvallende toevoegingen is de motion blur-regelaar. Hiermee kunnen spelers motion blur aan- of uitzetten. Om deze visuele instelling is altijd al veel discussie geweest. Sommige spelers kiezen ervoor om het uit te zetten, terwijl anderen het visuele effect kunnen waarderen. Het effect van motion blur in de next-gen-versie van Rockstar's eeuwige klassieker is een twistpunt voor sommige spelers. Het is dan ook fijn dat deze nu uitgeschakeld kan worden.

Update 1.56 lost verder een probleem op dat voor langere laadtijden zorgde wanneer van Story Mode naar GTA Online geswitcht werd. Een fijne oplossing, aangezien de PS5- en Xbox Series X-versies van de game al veel sneller laadden dan de last-gen-versies.

De adaptieve triggers voor PS5 zijn ook aangepast in verschillende scenario's waar het effect te sterk was. Muziek speelt nu verder op de Xbox Series X en S wanneer spelers in een Xbox Live Party zitten en de schaduwen van auto's zijn ook verbeterd op de Xbox-versie. Je kunt er verder nu ook voor kiezen om activiteiten op de map te verbergen.

Komt next-gen GTA 5 binnenkort ook naar de pc?

(Image credit: Rockstar Games)

De nieuwe GTA 5-update wijst ook op een pc-versie die binnenkort verschijnt. Volgens Kotaku hebben een aantal spelers ontdekt dat de update next-gen-bestanden bevat voor de pc-versie. Wel zijn de bestanden momenteel leeg. Dit betekent dat we een verbeterde GTA 5-ervaring op pc in de nabije toekomst gaan zien. Voor wie het modden van de game prima vindt, zijn er genoeg manieren om de vanilla-versie van GTA 5 drastisch te verbeteren.

Ondanks dat de game op drie consolegeneraties is uitgebracht (PS3 en Xbox 360, Xbox One en PS4 en nu PS5 en Xbox Series X en S) blijft GTA 5 ontzettend populair. De open-wereld-klassieker blijft actueel en de next-gen versie is, zoals verwacht, de definitieve versie van het spel. Gelukkig heeft GTA 5 op de PS5 en Xbox Series X en S een betere release gekregen dan de ramp die de GTA Trilogy heet.

GTA 6 is volgens geruchten nog een paar jaar niet aan de orde, alhoewel deze wel in productie is. Los Santos en GTA Online, waarvan vooral die laatste, blijven in de tussentijd duizenden spelers aantrekken voordat het volgende deel uitgebracht wordt.