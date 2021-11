Rockstar zegt 'sorry' voor slechte remake GTA Trilogy, maakt oude versies beschikbaar

Rockstar Games heeft zich officieel verontschuldigd voor de slechte kwaliteit van hun Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition en maakt de oude, klassieke versies van het spel weer beschikbaar.

Het bedrijf plaatste op 19 november een verklaring op hun website om "een update te geven over de onverwachte technische problemen die aan het licht kwamen als onderdeel van de lancering van Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition."

"Vooraleerst willen we onze oprechte excuses aanbieden aan iedereen die problemen heeft ondervonden tijdens het spelen van deze games," zo luidt de verklaring.

"De bijgewerkte versies van deze klassieke games zijn gelanceerd in een staat die niet overeenkomt met onze eigen kwaliteitsstandaard, laat staan de standaard die onze fans zo waarderen."

Als gevolg daarvan maakt Rockstar binnenkort de klassieke PC-versies van de drie games weer beschikbaar in de Rockstar Store.

"We zullen de klassieke pc-versies van Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City en Grand Theft Auto: San Andreas binnenkort als een bundel aan de Rockstar Store toevoegen", aldus het bedrijf. "Bovendien zal iedereen die Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition voor pc tot en met 30 juni 2022 in de Rockstar Store heeft gekocht, deze klassieke versies zonder extra kosten in hun Rockstar Games Launcher-bibliotheek ontvangen. We zullen iedereen inlichten zodra deze terug zijn in de Rockstar Store."

"We willen iedereen nogmaals bedanken voor hun geduld en begrip terwijl we aan updates werken die ervoor zorgen dat deze games aan ieders hoge normen voldoen."

Het bedrijf riep fans ook op om te stoppen met het online lastigvallen van de ontwikkelaars van de GTA Trilogy-remaster: "Het doet ons pijn om te vermelden dat we berichten horen over leden van de ontwikkelingsteams die worden lastiggevallen op sociale media. Blijf respectvol en beschaafd naar onze medewerkers terwijl we aan deze problemen werken."

Analyse: kan Rockstar deze puinhoop op tijd fixen?

Een van de grootste problemen voor Rockstar betreffende de geremasterde GTA Trilogy is dat ze normaal gesproken geen last hebben van dit soort problemen.

Er kan veel gezegd worden over Rockstar Games, zoals de ruige Crunch-cultuur, maar ze hebben nog nooit ondermaatse producten uitgebracht.

Zo zijn Rockstar titels als Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2 gelanceerd met een afwerking die normaal gesproken is voorbehouden aan Marvel films, en hoewel iedere game wel zijn bugs heeft, krijg je nooit te maken met bugs die je game laten crashen of het soort kwaliteitsproblemen die we voor de kiezen kregen in de remasters van de GTA Trilogie.

Zoals Rockstar Games zelf opmerkt, zijn dit de titels die het bedrijf tot het succes hebben gemaakt dat het nu is. Dus als deze games zo slecht worden behandeld, kan het echt een nadelig gevolg hebben op het imago van Rockstar Games.

Het aanbieden van de originele pc-games als vervanging is volgens ons een goed begin. Maar: je krijgt dan de originele games, niet de remasters. Het feit dat zelfs Rockstar Games toegeeft dat de remasters van de GTA trilogie niet voldoen aan de kwaliteitsnormen van Rockstar, betekent dat Rockstar en Grove Street Studios flink aan de slag moeten om de eigenlijke remasters te repareren. Alleen op die manier kunnen ze de teleurstelling van hun fans verzachten en voorkomen dat deze release een deuk vormt in de reputatie van het bedrijf.