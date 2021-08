Google Pixel 6 ontwerp naar verluidt geïnspireerd door Google Stadia

Bij de onthulling van de Google Pixel 6 gaf het bedrijf eigenlijk niet veel informatie vrij over de smartphone en zijn Pro-versie. We proberen daarom om zelf alle leegtes in te vullen met aanvullende informatie. Woensdag gaf een bèta-versie van Android 12 ons wat informatie over de camera's, en gisteren gooide Google zelf nog wat vage informatie.

Google antwoorde op een tweet die aanhaalde hoe elke kleurenversie van de Pixel 6 overeenkomt met een kleurenoptie voor de Google Stadia Controller. Het officiële Made By Google twitteraccount, dat het bedrijf gebruikt voor zijn hardware, antwoorde als volgt: "De overeenkomst is griezelig."

Dat lijkt een vreemde antwoord van Google, maar het bevestigt toch dat Google de kleuren van de aankomende smartphones binnen zijn reeds bestaande ecosysteem wil houden.

The family resemblance is uncanny.August 12, 2021 See more

Het is niet de eerste keer dat bedrijven consistent blijken in het gebruik van hun kleuren, maar dit is wel nieuw voor Google. De Pixel 5 kwam in een zwarte en donkergroene kleur, en de 4a en 4a 5G verschenen enkel in een zwarte uitvoering. Eerdere producten kwamen al wel in meer interessante tinten, maar er was zelden sprake van samenhang.

Zullen we hiermee meer consistentie te zien krijgen bij aankomende producten van Google? Dat lijkt ons misschien té sterk. We krijgen binnenkort waarschijnlijk de release te zien van de Google Pixel 5a, en de vraag is natuurlijk welk ontwerp deze smartphone zal volgen. Zal deze het design van de originele Pixel 5 blijven aanhouden, of zien we misschien hier al een omschakeling naar het ontwerp van de Pixel 6? We vermoeden het eerste, maar we kunnen vooralsnog niets uitsluiten. Het is wel leuk om te zien dat Google meer aandacht begint te schenken aan het ontwerp van zijn smartphones.