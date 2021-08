Android 12 bèta toont cameradetails van Google Pixel 6

Toen Google de nieuwe Pixel 6 en Pixel 6 Pro onthulde via Twitter, gaf het weinig tot geen details over de camera's op de smartphones. We moesten ons dus voornamelijk met giswerk tevreden stellen.

Gelukkig brengt de nieuwe bèta-versie van Android 12 daar verandering in. De vierde bèta-versie van het aankomende smartphone-besturingssysteem van Google bevat volgens XDA Developers in de code enkele details rond de camera-app van de Pixel 6.

Er valt naar verluidt in de code "gn1_wide_p21" te lezen. Men vermoedt dat GN1 naar een 50MP camera van Samsung verwijst die ook in enkele Vivo-smartphones verscheen. 'Wide' zou dan op de lenshoek duiden, want de meeste smartphone gebruiken breedhoeklenzen op hun hoofdcamera's. De 'p21' verwijst dan op zijn beurt naar de Pixel smartphone van 2021, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Als we al die informatie samenvoegen, dan zien we dat de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro naar verluidt met 50MP hoofdcamera's komen. Daarmee zouden het tevens de eerste smartphones worden buiten China die met deze sensor van Samsung aan de slag gaan.

Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de 12MP hoofdcamera's die we op eerdere Pixel smartphones zagen verschijnen. Google stort zich zo te zien dus mee in de strijd voor meer pixels in de camera's, net als alle andere smartphonefabrikanten.

Dat gezegd hebbende lijkt het ons wel een beetje gek waarom Google bij de onthulling van de smartphones niet meer informatie vrijgaf over de bijhorende camera's. Het lijkt een vreemde keuze om deze specs niet vrij te geven. We hopen alvast dat de Google Pixel 6 en 6 Pro binnenkort lanceren, zodat we er zelf mee aan de slag kunnen en de prestaties van de Tensor-chip aan den lijve mogen ondervinden.