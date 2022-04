God of War: Ragnarök-ontwikkelaars laten van zich horen: ‘Er komt iets gaafs aan’

Cory Barlog van Santa Monica Studios heeft verteld waarom het ietwat stil is geweest qua nieuws omtrent God of War: Ragnarök. Hij belooft “dat er iets gaafs aankomt”.

In een video viert hij het vierjarige jubileum van de oorspronkelijke God of War-release. Barlog was de regisseur van deze game. Hij zegt dat het team van Santa Monica Studios “heel dankbaar is naar de fans en de gemeenschap voor alle liefde en steun” die ze hebben gekregen sinds de oorspronkelijke release van God of War.

“Zonder die steun kunnen we niet doorgaan met het maken van games. Het zijn jullie woorden die ervoor zorgen dat we de dingen kunnen doen waar we van houden.”

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life. While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppYApril 20, 2022 See more

Barlog vervolgt door over de langverwachte game God of War: Ragnarök te praten. De laatste weken is er weinig nieuws geweest over de nieuwe titel.

“We hebben er niet veel over gezegd”, vertelt Barlog. “Dat is omdat we allemaal hard aan het werk zijn. We zijn perfectionisten. Iedereen is bezig met het verbeteren van de graphics op het hoogste niveau. Er is zo veel gaande wat ik wil delen, maar het is nog niet klaar om te laten zien.”

Om de fans toch een beetje hoop te geven, voegt Barlog toe: “Het moment dat er iets klaar is om te delen, doen we dat gelijk. We willen jullie niets onthouden. Dus blijf rustig wachten. Er komt iets gaafs aan, onthoud dat. We zijn bij Santa Monica ontzettend blij met de steun die we van jullie krijgen.”

God of War: Ragnarök verschijnt in 2022, al is er nog geen exacte releasedatum bekend. Wanneer het spel uitkomt is het speelbaar op PS4 en PS5 als exclusive.

Analyse: wanneer horen we meer?

Het heeft even geduurd voordat we meer te horen kregen over God of War: Ragnarök. Het gebrek aan updates zorgt ervoor dat fans zich zorgen maken over een mogelijke vertraging. De game is immers al uitgesteld van 2021 naar 2022.

Sony heeft wel benadrukt dat de game op schema loopt voor zijn release in 2022. Dit meldde het bedrijf in januari en is sindsdien herhaald op Twitter door de community manager van Santa Monica Studios en door Jason Schreier van Bloomberg.

Wanneer we meer zien of horen over de game, is nog niet bekend. Normaliter zouden we wachten op E3 voor meer informatie, maar de show van dit jaar is geannuleerd. Daarnaast is PlayStation niet meer nadrukkelijk aanwezig bij het evenement sinds 2019.

Een toegewijd State of Play-evenement lijkt een mogelijke oplossing. Het is echter maar de vraag wanneer we deze gaan zien. Als de release in 2022 wordt gehaald, zullen we de komende maanden ongetwijfeld meer informatie krijgen.