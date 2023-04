Gaan er meerdere nieuwe MacBooks verschijnen tijdens WWDC 2023?

Apple heeft al aangekondigd dat zijn grote WWDC 2023-evenement op 5 juni 2023 van start zal gaan met een 'keynote'-presentatie. Maar wat zal er dan worden onthuld? Als we de nieuwste geruchten moeten geloven, dan gaat het om meerdere nieuwe MacBooks.

Deze informatie komt vanuit de meest recente 'Power On'-nieuwsbrief (opens in new tab) geschreven door Bloomberg's Mark Gurman. Gurman is in het verleden vaker betrouwbaar gebleken met zijn Apple-voorspellingen en dit keer claimt hij verder dat de nieuwe MacBooks samen met een aantal software-updates en de langverwachte Apple VR-headset zullen verschijnen.

Gurman heeft niet gespecificeerd om welke MacBook-modellen het hier precies zou gaan, maar hij heeft wel een aantal van de laptops benoemd die momenteel in productie zijn en gezegd dat "tenminste sommige van de nieuwe laptops" te zien zullen zijn tijdens WWDC, volgens interne bronnen.

Hij heeft echter ook al aangegeven dat de MacBooks die zullen verschijnen niet over een next-gen Apple M3-processor zullen beschikken. In plaats daarvan gebruiken deze laptops "iets vergelijkbaars" met de bestaande M2-chips. Het gaat dan misschien dus over een kleinere update voor de chips. Maar wat zijn nu de meest voor de hand liggende MacBooks die we in juni kunnen verwachten?

15-inch MacBook Air

De MacBook Air uit 2022. (Image credit: Future)

De Apple MacBook Air (15 inch) is de laptop waarvan een verschijning tijdens WWDC 2023 het meest waarschijnlijk is.

Geruchten over een MacBook Air 15, die in 2023 zou arriveren begonnen al ongeveer een jaar geleden binnen te stromen en de afgelopen weken hebben we ze ook steeds meer voorbij zien komen. We hebben nog nooit eerder een MacBook Air met zo'n groot scherm gekregen, dus het zal interessant zijn om te zien hoe Apple dit apparaat gaat verkopen aan de consument. Het hele idee van de Air is namelijk dat de kracht van deze laptop verpakt zit in een behuizing die zo licht en draagbaar mogelijk is.

Volgens mensen die hier meer over weten zou de productie van onderdelen voor de grotere MacBook Air al van start zijn gegaan en een paar dagen geleden hoorden we nog dat de nieuwe 15-inch Air een versie van een M2-processor zou gaan gebruiken in plaats van een nieuwe M3-chip. De bron voor dat laatste nieuwtje was overigens ook Mark Gurman. Het lijkt nu in ieder geval bijna zeker te zijn dat we deze laptop te zien krijgen tijdens WWDC 2023.

13-inch MacBook Air

De MacBook Air kreeg vorig jaar een groter scherm. (Image credit: Apple)

Hoe zit het dan met de kleinere, standaard MacBook Air? De MacBook Air M2 werd vorig jaar pas gelanceerd, dus er is nog niet echt een upgrade voor dat model nodig, maar er gaan al wel geruchten de ronde over een geüpgradede kleinere MacBook in 2023. Het gaat dan wel om de 13-inch MacBook Air, maar de schermgrootte zou dit keer 13,6 inch kunnen zijn in plaats van de 13,3 inch van de meest recente versie van deze laptop. De nieuwe variant zou dus misschien dichter bij een schermgrootte van 14 inch komen.

Waar dit hele verhaal over de 13-inch MacBook Air een beetje vaag wordt, is op het gebied van de interne specs. Volgens geruchten zou de MacBook Air 2023 een M3-processor kunnen krijgen. Als dat het geval is, dan zou het wel logischer zijn dat Apple zo snel al een nieuw model zou uitbrengen, maar volgens Gurman's bronnen zullen de modellen die tijdens WWDC 2023 worden aangekondigd nog over M2-chips beschikken (de M3-chip is namelijk ook nog helemaal niet aangekondigd). Misschien verschijnt deze nieuwe laptop dus ook pas later in het jaar.

13-inch MacBook Pro

De nieuwe 13-inch MacBook Pro uit 2022 behield het oude design. (Image credit: Future)

Dan is er ook nog de 13-inch MacBook Pro, het instapmodel voor de Pro-serie. Net als de 13-inch MacBook Air heeft deze laptop vorig jaar ook al een nieuwe versie gekregen. De processor werd toen geüpgradede naar een M2-chip, maar het design bleef hetzelfde (met 'Touch Bar' en dergelijke). Daarom zou dit model misschien toch wel toe zijn aan nog een upgrade in 2023. Op die manier zou Apple deze laptop qua design beter kunnen laten passen bij de grotere (en nieuwere) modellen, zoals de MacBook Pro (16 inch) uit 2023.

Apple brengt over het algemeen vernieuwde versies van de verschillende Pro-laptops ook op verschillende momenten in het jaar uit. Dat is dus nog een reden waarom we misschien een nieuwe 13-inch MacBook Pro kunnen zien tijdens WWDC 2023, zelfs als er niet veel aan de processor verandert. Dit zou er in ieder geval voor zorgen dat het gehele MacBook Pro-aanbod er qua design ongeveer hetzelfde uitziet, met de hoekigere randen van de behuizing en de notch aan de bovenkant van het display.

Maar dat is niet alles

Naast al dit MacBook-nieuws, heeft Gurman nogmaals aangegeven dat er "dit jaar of in begin 2024" ook een vernieuwde versie van de 24-inch iMac en een Mac Pro zullen verschijnen met M2- of M3-chips. Hij heeft het daarnaast ook nog over twee nieuwe Mac Studio-modellen gehad, maar daarvan is de lanceringsperiode nog niet duidelijk.

We verwachten verder tijdens de ontwikkelaarsconferentie veel nieuws over iOS 17, watchOS 10, iPadOS 17, macOS 14 en over Apple's langverwachte VR-headset. Het lijkt er dus op dat het dit jaar een belangrijk evenement wordt. We blijven het laatste nieuws en de nieuwste geruchten verzamelen rondom het evenement, dus hou de website vooral in de gaten in de aanloop naar WWDC 2023.