MacBook Air (15 inch) gespot in tests, maar zonder M3 chip

Het ziet er steeds waarschijnlijker uit dat Apple’s MacBook Air (15 inch) binnenkort zal arriveren, maar misschien wel zonder de nieuwe M3-processor waar we al zoveel geruchten over hebben gehoord (via The Verge (opens in new tab)).

Deze nieuwste leak komt vanuit een van de bekendere bronnen voor Apple-informatie, Mark Gurman. Hij geeft aan via Bloomberg (opens in new tab) dat er nieuwe Macs worden getest met macOS 14 en dat een van deze Macs "waarschijnlijk de 15-inch MacBook Air is".

Gurman voegt daar echter ook aan toe dat dit mysterieuze nieuwe apparaat een processor heeft die ongeveer "gelijkwaardig" zou zijn aan de huidige M2-chip, met ook hetzelfde aantal cores (8 voor de CPU en 10 voor de GPU). Verder werd ons verteld dat de M3-processor "later komt", maar we weten niet precies hoeveel later.

Er is tegelijkertijd wel beter nieuws over de mogelijke display specs van het nieuwe apparaat. Gurman claimt namelijk ook dat de laptop misschien een display met een resolutie van 3.024 x 1.964 kan krijgen, zoals we ook zagen op de MacBook Pro (14 inch). Het is daarbij wel belangrijk om te weten dat dit dus een iets groter scherm wordt en dat die resolutie daarop dus iets minder scherp zal zijn (maar nog steeds meer dan scherp genoeg).

Er werd ook gehint naar een lanceringsdatum. De theorie is dat sinds de MacBook Air (15 inch) momenteel lijkt te worden getest, een onthulling tijdens WWDC het meest voor de hand liggend is. WWDC is Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie en deze zal plaatsvinden in juni.

Deze mogelijke releasedatum komt ook overeen met een ander gerucht over de lanceringsdatum van de MacBook Air (15 inch) van een andere bekende Apple-leaker, displayanalist Ross Young. Hij claimde recentelijk dat de productie van de panelen voor de MacBook Air (15 inch) momenteel wordt opgeschaald als voorbereiding op een verwachte lancering in de nabije toekomst. Young gelooft dat de nieuwe Air misschien volgende maand al wordt aangekondigd, maar WWDC in juni lijkt ons een logischer moment voor de grote onthulling.

Conclusie: Teleurstelling voor sommigen, maar is dat terecht?

Er zijn nu vrij veel geruchten die suggereren dat de nieuwe MacBook Air (15 inch) inderdaad onderweg en waarschijnlijk binnenkort zal verschijnen (binnen de komende paar maanden). We zouden inmiddels erg verbaasd zijn als dit niet het geval blijkt te zijn, ook al weet je het natuurlijk nooit zeker. Apple kan de lancering momenteel nog van plan zijn, maar plannen kunnen altijd nog tot op het laatste moment worden gewijzigd.

Als Gurman's voorspelling over een vorm van de M2-chip in de nieuwe MacBook Air, in plaats van een M3-chip, correct blijkt te zijn, dan zal dat waarschijnlijk voor sommigen een teleurstelling zijn. Zeker omdat eerdere geruchten van Gurman en bijvoorbeeld ook van DigiTimes juist suggereerden dat de MacBook Air 2023 met een M3-chip zou komen. Die voorspellingen gingen er echter vanuit dat de 15-inch Air pas later dit jaar zou arriveren in plaats van binnenkort al.

Andere bronnen hebben recent ook geclaimd dat Apple de M2-processor zal blijven gebruiken in deze grotere MacBook Air en dat is ook wel enigszins logisch als je kijkt naar de overkoepelende laptop-productlijnen van het bedrijf.

Als de MacBook Air (15 inch) zou verschijnen met een M3, dan zouden mensen die eerder dit jaar net een van de nieuwe MacBook Pro-modellen hebben gekocht dat misschien niet heel leuk vinden. Daarnaast is een M2-processor ook gewoon meer dan krachtig genoeg voor een MacBook Air.

Alles hierboven is natuurlijk nog gewoon speculatie, maar er is al wel veel bewijs dat suggereert dat de nieuwe 15-inch MacBook Air vrij snel zal verschijnen. We zullen het in ieder geval in de gaten houden, want we zijn benieuwd welke voorspellingen er nu wel en niet zullen uitkomen.