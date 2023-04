OLED MacBook Air krijgt misschien een kleiner display

We verwachten dat Apple binnen een jaar of twee een MacBook Air met een OLED display gaat lanceren. De nieuwste leak rondom deze laptop suggereert dat hij een iets kleiner 13,4-inch display zal krijgen.

Dit nieuws komt van een gerespecteerde analist binnen deze industrie, genaamd Ross Young (opens in new tab) (via MacRumors (opens in new tab)). Young heeft eerder al gezegd dat deze OLED MacBook Air in 2024 zal arriveren. Hij voegde daar ook aan toe dat MacBook Pro-modellen met een OLED-scherm ook niet voor 2024 zullen verschijnen.

Vrij recentelijk schreven we ook al dat dit nieuwe product in 2024 zou arriveren. Blijkbaar leveren Samsung en LG hiervoor de nodige OLED displays aan Apple's partners die de apparaten in elkaar zetten.

Klein maar fijn

Er is wel wat verwarring ontstaan rondom het precieze formaat van deze nieuwe MacBook Air. Een vorig verslag gaf namelijk aan dat het zou gaan om een 13.3 inch display. De meest recente MacBook Air (met de M2-chip) werd in 2022 gelanceerd met dunnere randen om het scherm en die beschikte over een schermgrootte van 13,6 inch. De M1 MacBook Air uit 2020, die nog steeds wordt verkocht door Apple, had echter ook een 13,3-inch scherm.

Volgens Young zit de OLED MacBook Air dus tussen deze twee maten in met een schermgrootte van 13,4 inch. We zullen zien of er ook veranderingen aankomen voor de dikte van de randen om het scherm, de beeldverhouding of de afmetingen van de laptop in het algemeen.

Er is nog een nieuwtje naar voren gekomen vanuit dezelfde bron. Blijkbaar komt er namelijk ook later dit jaar een 15-inch MacBook Air aan. Deze zou echter wel beschikken over een LCD-scherm in plaats van een OLED-scherm. Dit komt ook overeen met voorspellingen van andere betrouwbare leakers binnen deze industrie.

Conclusie: OLED is de toekomst

LCD-schermen zijn over het algemeen prima en ze kunnen zelfs fantastisch zijn in sommige gevallen, maar het is inmiddels toch wel duidelijk dat OLED de superieure displaytechnologie is. De helderheid en het contrast op deze displays zouden over het algemeen beter moeten zijn en ze zijn ook energie-efficiënter, dus ze zorgen er als het goed is ook voor dat je batterij langer meegaat.

Vandaar dat de meeste high-end flagship-telefoons dan ook OLED-schermen gebruiken. Bij OLED heeft elke pixel zijn eigen verlichting, wat zorgt voor een verbeterde beeldkwaliteit. LCD-panelen zijn meestal verdeeld in grotere gebieden, bestaande uit een groep van pixels, die dan samen één backlight hebben.

De kosten van OLED kunnen wel een probleem zijn, zeker wanneer je voor grotere schermgroottes gaat (dat zie je ook als je de prijzen van OLED- en LCD-tv's vergelijkt). We hopen dus dat de introductie van OLED op Apple's MacBooks er niet voor gaat zorgen dat de prijzen ook weer flink omhoog gaan.

Over het algemeen zou dit in ieder geval wel een positieve verandering moeten zijn voor de consument. Daarnaast hebben we gehoord dat de iPad Pro-modellen ook zullen wisselen naar OLED displays, dus het lijkt erop dat Apple op de lange termijn volledig wil gaan overschakelen naar deze displaytechnologie.