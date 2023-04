Nieuwe 15-inch MacBook Air verschijnt in juni

Beeldschermanalist en gerenommeerd leaker Ross Young deelde onlangs een tweet (opens in new tab) met zijn volgers waarin hij opmerkte dat de productie van de schermen voor de grotere 15-inch MacBook Air in februari begon en in maart toenam. Hij verwacht in april een nog sterkere toename. Young zei in de tweet dat hij niet zeker is van de 'precieze timing van de lancering', maar dat hij aanneemt dat die eind april of begin mei zal plaatsvinden.



Het lijkt er echter op dat zelfs die schatting een beetje te vroeg is, aangezien we de nieuwe 15-inch MacBook Air waarschijnlijk niet snel zullen zien. Apple houdt namelijk geen evenement in het voorjaar van 2023. Het lijkt nog onwaarschijnlijker dat Apple de nieuwe laptop gewoon in een persbericht zou onthullen.



Mogelijk zien we de nieuwe MacBook tijdens Apple's Worldwide Developers Conference (WWDC), wat volgens Young in lijn zou liggen met de huidige productietijdlijn. Het evenement is nu minder dan twee maanden weg en het zou het meest logisch zijn als nieuwe producten daar verschijnen, zodat Apple de tijd heeft om de MacBook later in juni goed te lanceren.

(Image credit: Apple)

We verwachten een paar andere interessante producten van Apple, zoals de mixed reality headset en de nieuwe Mac Pro, die zal worden aangedreven door Apple's eigen chipset. Er liggen ook updates voor het besturingssysteem in het vooruitzicht, die waarschijnlijk kort na het evenement in juni zullen verschijnen. Aangezien het om Apple gaat, verwachten we ook enkele zaken die nog volledig onbekend zijn.

Met dit alles en nog veel meer om naar uit te kijken, lijkt het er sterk op dat we die MacBook 15-inch pas op WWDC te zien krijgen. Hij zal voorzien zijn van de nieuwe M2 pro chip en zich dus voegen bij de groeiende waaier producten die draaien op Apple Silicon.