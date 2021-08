Fossil Gen 6 onthuld: smartwatch met snelladen, SpO2 en Wear OS 3

Fossil is een van de weinige merken die regelmatig een nieuwe smartwatch op de markt brengt die op Wear OS draait. De Fossil Gen 6 is zojuist uit de doeken gedaan en zal op Wear OS 3 werken, hoewel het niet direct uit de doos op deze software draait.

De Fossil Gen 6 is vanaf 30 augustus vooruit te bestellen. In 2022 krijgt het een update naar Wear OS 3. Je mag dan ook verwachten dat deze smartwatch nog een tijdje meegaat.

Andere hoogtepunten van de Fossil Gen 6 zijn een nieuwe SpO2-sensor, waarmee het zuurstofgehalte van je bloed gemeten kan worden. De batterij moet twee keer sneller opladen dan andere toonaangevende smartwatches. In slechts dertig minuten moet je zo'n tachtig procent aan batterijsap kunnen bereiken.

De Fossil Gen 6 komt met slimme batterijmodi en een Snapdragon 4100 Plus-chipset. Dit moet zorgen voor een efficiëntere batterij, terwijl de processor krachtiger moet zijn. Naast snelladen houdt de Fossil Gen 6 het naar verluidt zo'n 24 uur vol op een enkele batterijcyclus.

De hartslagmonitor van de Fossil Gen 6 moet accurater zijn dan die van de Fossil Gen 5. Er is ook een ingebouwde gps aanwezig en de mogelijkheid om slaap, verbrande calorieën en fitnessniveaus te tracken.

Als we het hebben over de belangrijkste specificaties, beschikt de Fossil Gen 6 over een 1,28 inch AMOLED-scherm met een pixeldichtheid van 326 pixels per inch. Er is daarnaast 8GB aan opslag aanwezig, evenals 1GB RAM-geheugen.

Op het gebied van ontwerp heb je de keuze uit een 42 mm of 44 mm behuizing, gemaakt van roestvrij staal. Beide smartwatches hebben dezelfde schermgrootte. Er is een roterende thuisknop aanwezig om te helpen met navigeren. De Fossil Gen 6 is bovendien spatwaterbestendig.

De smartwatch beschikt over een ingebouwde speaker en is beschikbaar in vier verschillende stijlen, waarvan vier voor de 44 mm variant en drie voor de 42 mm versie. De Fossil Gen 6 is verkrijgbaar vanaf 309 euro.

Analyse: een groot jaar voor Wear OS

Een afbeelding van de Fossil Gen 6 in vier verschillende stijlen. (Image credit: Fossil)

In de voorbije jaren kregen we het gevoel dat Wear OS zowel door smartwatchfabrikanten als Google zelf over het hoofd werd gezien. Het besturingssysteem voor wearables is echter weer vol in de actie.

Het OS heeft een flinke herziening doorgemaakt sinds het platform is omgetoverd tot Wear OS 3. Samsung heeft recent de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic gelanceerd. Deze smartwatches draaien al op het nieuwe besturingssysteem, wat een grote verandering is voor het bedrijf waarvan de smartwatches voorheen op Tizen draaiden.

De Fossil Gen 6 belooft net als de nieuwe Galaxy-smartwatches een indrukwekkende smartwatch te worden, voornamelijk dankzij de upgrade naar Wear OS 3. Fossil heeft bovendien aangekondigd dat er een speciale Michael Kors-versie van de smartwatch komt.

Het is nog niet duidelijk of het een blijvertje is, maar voorlopig lijkt Wear OS weer helemaal terug van weggeweest.