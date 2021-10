'Facebook-smartwatch beschikt over selfiecamera'

Er gaan al langere tijd geruchten rond over een smartwatch van Facebook. Dankzij Bloomberg hebben we nu een eerste glimp opgevangen van de wearable. Het bevat blijkbaar een feature die veel smartwatch-concurrenten niet hebben: een selfiecamera.

De camera-inkeping bevindt zich in het midden van de onderrand van het display. Afgezien van deze eigenaardige plaatsing, lijkt het veel op een selfiecamera die je aan de voorkant van veel smartphones zal vinden.

Het ontwerp van de Facebook-smartwatch doet zich, afgezien van de frontcamera, erg denken aan de Fitbit Sense. Het heeft een vierkante afwerking met zacht afgeronde randen. Er lijkt een knop aan de rechterkant van de smartwatch te zitten, maar de foto is niet duidelijk genoeg om hier zeker van te zijn.

Volgens eerdere geruchten komt de smartwatch van Facebook met een afneembaar display. Hierdoor zou het werken als een actiecamera of apparaat om videogesprekken mee te voeren, en niet als een fitness-tracker of wearable om je gezondheid mee te volgen.

De afbeelding van Facebook - voortaan bekend als Meta - waarop de smartwatch te zien is, werd voor het eerst opgemerkt door Steve Moser. Hij stuitte op het beeld binnen de Facebook View-app. Deze wordt gebruikt om foto's en video's te bewerken die zijn genomen met Facebooks slimme bril, de Ray-Ban Stories.

Volgens Moser suggereert de code in de Facebook View-app dat de smartwatch de codenaam 'Milan' heeft. Bloomberg meldt dat gevonden code in de app impliceert dat de camera in de smartwatch foto's en video's kan opnemen, en deze beelden ook met een smartphone kan delen.

Facebook… I mean Meta casually left this image of their ‘Milan’ smart watch in their ‘Facebook View’ app. Now Meta joins the notch conversation with a bottom notch. ✅Front facing camera✅Stainless Steel✅Looks detachable https://t.co/T3xw4mzvTxOctober 28, 2021 See more

Opinie: is er ruimte voor een 'social' smartwatch?

(Image credit: Facebook)

De markt van smartwatches bevat een aantal grote spelers, waaronder Apple en Google. Er is inmiddels een constante stroom van nieuwe wearables te bespeuren. Recentelijk verschenen de Apple Watch 7 en de Samsung Galaxy Watch 4. Ook Fitbit (eigendom van Google) en Garmin hebben een aantal nieuwe producten gelanceerd.

Het is een competitieve markt, waardoor het verstandig is dat Facebook een andere weg in lijkt te slaan, met een duidelijke focus op het sociale aspect van een smartwatch en daarbij passende videomogelijkheden.

Het is logisch dat de socialemediagigant wil aanboren in de markt, maar de vraag blijft hoedanig we eigenlijk een smartwatch nodig hebben die in staat is tot videogesprekken.

De meesten van ons hebben een smartphone met camera op zak, is er dan wel een markt voor smartwatches met ingebouwde selfiecamera's? Wellicht is de mogelijkheid om handsfree te videobellen voor sommige gebruikers verleidelijk, maar het lijkt ons penibel om het apparaat in een passende hoek te houden.

Volgens de eerste geruchten zal er een bepaald niveau aan gezondsheidstracking aanwezig zijn op de smartwatch van Facebook, maar gezien de staat van dienst van Facebook met het omgaan van gevoelige informatie van gebruikers, is het de vraag of consumenten Facebook met de privacy van hun gezondheidsgegevens willen vertrouwen.