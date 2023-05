De nieuwste Pixel Tablet leak onthult specs, prijs en releasedatum

Het is inmiddels al bijna een jaar geleden dat de Google Pixel Tablet werd aangekondigd. Het is nu dus ook wel eens tijd dat dit apparaat op de markt komt. Dat lijkt binnenkort ook te gaan gebeuren, want er het apparaat is al verschenen op Amazon, blijkbaar per ongeluk, en daarmee zijn een aantal specs, de prijs en de releasedatum dan ook onthuld.

Deze productpagina (via 9to5Google (opens in new tab)) komt echter wel van de Japanse Amazon-website, waar hij inmiddels dus ook weer vanaf is gehaald. Niet alle informatie (zoals de prijs) zal dus direct relevant zijn voor Nederland en België. Toch geeft deze leak ons wel een idee van hoe hoog de prijs ongeveer zal zijn en wanneer het apparaat dus eventueel in de verkoop gaat.

De specs die op de pagina stonden zijn onder andere een Tensor G2-processor, 8GB aan RAM en 128GB of 256GB aan opslagruimte. Verder gaat het hier om een 10,95-inch display met een resolutie van 2.560 x 1.600 pixels en een helderheid van 500 nits. De batterijduur zou genoeg moeten zijn voor 12 uur lang video's bekijken en blijkbaar zullen er daarnaast ook nog 8MP-camera's op de voor- en achterkant zitten.

June 20 pic.twitter.com/6hE7eu9Lo1May 7, 2023 See more

Prijs en releasedatum

Aan de hand van de afbeeldingen die op de productpagina stonden, kunnen we uitmaken dat we in ieder geval twee kleuropties krijgen: Porcelain (een soort mix van beige en wit) en Hazel (groen en zwart). Zoals eerdere geruchten ook al aangaven, zal de tablet voorzien zijn van ondersteuning voor ultra-wideband (UWB). Daarmee wordt simpele communicatie tussen apparaten op een korte afstand van elkaar mogelijk gemaakt.

De startprijs is 79.800 yen volgens Amazon Japan. Nu zal Google de prijs niet simpelweg omrekenen naar andere valuta's om de prijzen voor andere landen te bepalen, maar dat is omgerekend dus ongeveer 538,29 euro. Dat is dus in ieder geval een indicatie voor de prijs. In vergelijking kost de goedkoopste iPad in Japan bijvoorbeeld 68.800 yen (en hier officieel, en dus niet omgerekend, 589,45 euro), dus Google's tablet is in ieder geval al iets duurder dan het iPad-instapmodel.

Dan is er ook nog de releasedatum die in ieder geval in Japan 20 juni lijkt te zijn. Het is lastig te voorspellen of dat de datum voor de hele wereld zal zijn, maar de Pixel Tablet zou hoe dan ook niet later dan dat uit moeten komen in andere belangrijke regio's (zoals Europa). Komende woensdag (10 mei) vindt de Google IO 2023-keynote plaats en dan zullen we meer informatie krijgen over de nieuwe tablet.

Conclusie: vergeet zeker de tablet niet

We verwachten een grote hoeveelheid aan aankondigingen tijdens Google IO 2023 deze week: de Pixel 7a, de Pixel Fold, veel AI-innovaties, de Pixel Watch 2, Android 14 en nog veel meer. Met al die andere aankondigingen is het dus te begrijpen als je denkt dat de uiteindelijke onthulling van de Pixel Tablet niet bepaald een van de meest belangrijke dingen is die we morgen zullen zien.

Toch is dit een belangrijk product voor Google. Het is de eerste tablet met de Pixel-merknaam en het is voor Google dus een stap richting het onbekende. De vraag is dus of er ook echt vraag zal zijn naar een (relatief) betaalbare Android-tablet van Google.

Het is ook duidelijk dat dit apparaat niet alleen als tablet, maar ook als smart home hub gaat functioneren, dankzij zijn optionele standaard en speaker-dock. Dat geeft dus aan dat dit apparaat misschien wel een belangrijk onderdeel kan worden van het overkoepelende hardware-ecosysteem dat Google aan het uitbreiden is.

Er zijn verder niet echt heel veel geweldige Android-tablets beschikbaar, ook al is een tablet zoals de Samsung Galaxy Tab S8 nog wel enigszins interessant. Nu Google zich ook bezighoudt met deze markt, hopen we dat Android beter geoptimaliseerd zal worden voor grotere schermen en dat meer app-ontwikkelaars hun apps ook zullen verbeteren voor grote displays.