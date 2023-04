Google Pixel Tablet neemt misschien een handige iPadOS functie over

Google’s aankomende Pixel Tablet zal waarschijnlijk arriveren met de nieuwste connectiviteitstechnologie, waaronder ondersteuning voor ultra-wideband (UWB). Dat suggereert een vermelding van het toestel dat is gespot op een officiële overheidswebsite (in de VS).

In een lijst van de FCC (Federal Communications Commission van de VS) werd een vermelding van een 'handheld apparaat van Google' gespot door 9to5Google (opens in new tab). Deze outlet geeft aan dat deze UWB-ondersteuning misschien zou kunnen worden gebruikt om functies zoals de digitale 'handoff' van audio mogelijk te maken. Daarbij tik je met je telefoon op een melding als je in de buurt van een ander (ondersteund) audioapparaat bent of hou je de telefoon tegen dat apparaat aan om de audio van je telefoon over te laten schakelen naar dat andere apparaat. UWB zou overigens ook gebruikt kunnen worden voor Google's zogenaamde rivaal voor Apple's 'Zoek mijn'-netwerk.

Die vermelding bij de FCC noemt de Pixel Tablet echter niet specifiek bij naam. Het enige wat wordt aangegeven is dat het een handheld apparaat van Google is zonder toegang tot een mobiel netwerk. Het lijkt ons wel logisch dat het dan gaat om de Pixel Tablet die het bedrijf al een jaar geleden heeft aangekondigd, want we zien Google niet zo snel de volgende iPod of iets dergelijks uitbrengen.

Een rivaliserend ecosysteem bouwen

Google ziet zijn tablet misschien niet alleen als een vervanger voor een Nest Hub, maar ook als het middelpunt van jouw digitale leven. De Nest Hub-functies zijn dus misschien alleen bedoeld om dichter bij dat doel te komen en niet om dus alleen dat apparaat te kunnen vervangen.

Met zijn Android 12L en Android 13 -updates is Google steeds meer gaan inzetten op interconnectiviteit tussen Android-apparaten. Gedeeltelijk daardoor hebben we dus ook al een aantal Android-tablets voorbij zien komen die vergelijkbare vormen van interconnectiviteit vertonen als Apple's Handoff-functie (met behulp van UWB). De aankomende OnePlus Pad is bijvoorbeeld voor OnePlus een goede manier om in te spelen op dit concept van interconnectiviteit.

De grootste vraag is echter of Google nog verder gaat met deze UWB-technologie of dat het gewoon Apple's functie gaat kopiëren. De meest ambitieuze 'cross-device'-features van het bedrijf hinten in ieder geval wel naar grotere plannen. Zo krijgen Chromebooks binnenkort als het goed is de mogelijkheid om Android-apps te gaan streamen (helaas wel pas een jaar later dan tijdens de aankondiging in 2022 werd geïmpliceerd). Dat zou ook een feature worden op de OnePlus Pad en het is dus iets dat Google ook aan het overwegen kan zijn voor zijn Pixel Tablet.

Combineer dat allemaal met een Nest Hub-achtige dock, een groter scherm waarop je al je andere apparaten kan beheren en krachtige speakers, en dan zie je misschien al wel wat voor potentie er in een Pixel Tablet zit.