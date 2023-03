Nieuwe Pixel Tablet leaks tonen beelden van de Pixel Stand dock

We zijn nog steeds stilletjes aan het wachten op de Pixel Tablet, het apparaat dat Google in mei 2022 aankondigde en dat later dit jaar zou moeten uitkomen, maar een aantal nieuwe leaks geven ons inmiddels een beter idee van wat we kunnen verwachten wanneer dit apparaat eindelijk verschijnt.

Ten eerste heeft de Twitter-leaker SnoopyTech (opens in new tab) nieuwe afbeeldingen online gezet van wat de 'Google Pixel Tablet Stand'-dock zou moeten zijn. Daarmee kan je de tablet namelijk in een soort Google Nest Hub veranderen wanneer je hem niet mee onderweg neemt.

Google heeft het eerder al gehad over een 'Charging Speaker Dock' hiervoor, maar nu horen we dat er misschien twee versies van de dock in ontwikkeling zijn: één met speaker en één zonder. Het is nog niet duidelijk welke versie in de afbeelding te zien is.

Google Pixel Tablet Stand pic.twitter.com/YFH6tf9ooBMarch 23, 2023 See more

Hub Mode geactiveerd

We hebben ook nog een aantal Pixel Tablet-updates gekregen vanuit 9to5Google (opens in new tab): het team daar is de code van de Google Home-app gaan doorspitten en heeft verschillende vermeldingen van de Pixel Tablet gevonden, voordat het apparaat überhaupt gelanceerd is.

Blijkbaar gaat de Pixel Tablet automatisch over in de 'Hub Mode' wanneer je hem op de dock zet. Die modus zal het mogelijk maken om content via Google Cast naar het scherm te streamen, net als je zou doen naar een Chromecast.

Ook hier horen we weer dat het over twee docks gaat. Het lijkt erop dat deze docks zullen dienen als smart speakers, vergelijkbaar met de Google Nest Mini, maar wat je er allemaal mee kan doen, is misschien iets beperkter.

Conclusie: Amazon als voorbeeld

Als het concept van een tablet die kan veranderen in een smart display je bekend in de oren klinkt, dan komt dat omdat Amazon dit al eerder heeft ontwikkeld. Tablets zoals de Amazon Fire HD 10 kunnen in de zogenaamde 'Show Mode' worden gezet, waardoor ze fungeren als een soort Echo Show. Misschien ben je niet bekend met deze apparaten, want Amazon's tablets zijn in hier in de Benelux niet officieel beschikbaar, maar dat is dus hetzelfde idee als de Google Tablet die een soort Nest Hub wordt met de dock.

Bij de Amazon Fire HD 10 kan je Alexa dus opdrachten geven of vragen stellen en de reacties verschijnen danop het tablet. Dat is ook hoe het werkt op een apparaat als de Echo Show 10. Er zijn ook officiële oplaad-docks voor de Fire HD-tablets, die het verschil tussen de tablets en de Echo Show-apparaten nog kleiner maken.

Dit is eigenlijk een vrij logisch concept. Wanneer je je tablet niet actief gebruikt, kan je hem natuurlijk net zo goed op de dock zetten. Dan kan hij niet alleen opladen, maar ook reageren op je stembediening, net als een van de beste smart displays.

We kunnen ook een vergelijkbaar product van Apple gaan verwachten in de nabije toekomst. De HomePod 2 is inmiddels alweer gelanceerd en er gaat een gerucht de ronde dat de volgende smart speaker van Apple een soort iPad-achtig display zal krijgen.