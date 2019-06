De beste Fitbit van 2019: welke moet je nemen?

Update: Onze volledige review over de Fitbit Versa Lite is binnen. Je kunt zien waar de betaalbare smartwatch is geëindigd in onze volledige opsomming van de beste Fitbit producten hieronder.

Fitbit was één van de eerste merken die het mogelijk maakte om stappen te tellen, badges te verdienen en informatie over het aantal verbrande calorieën te lezen op onze smartphones. Die beginperiode met de Ultra, de Fitbit One en de Fitbit Flex als eerste modellen is intussen enkele jaren gelden.

Nu we een decennium verder zijn, maakt het bedrijf nog altijd mooie sprongen in de technologische ontwikkeling van hun wearables. De reden is duidelijk: ze hebben altijd goed geluisterd naar wat de gebruiker wil en hebben die wensen gecombineerd met de laatste trends, zonder hun basis te vergeten: het maken van eenvoudig te gebruiken, degelijke en goede producten.

Tegenwoordig heeft Fitbit een breed scala aan producten die te koppelen zijn met de meeste levensstijlen en budgetten. Ze werken samen met alle besturingssystemen voor smartphones, van iOS 12 tot Android Q. En ze hebben voor ieder wat wils: wie het liefst buiten wil hardlopen tot aan de mensen die het liefst zweten in de sportschool en zelfs voor gebruikers die alleen het aantal stappen wil tellen - of de stappen die hun kinderen hebben gezet.

Eind 2018 zagen we de introductie van de Fitbit Charge 3, eerder dat jaar hoorden we alles over de Fitbit Versa. Even daarvoor mochten we aan de slag met de Fitbit Alta HR en Fitbit Ionic smartwatch, en als we nog een jaar terug in de tijd gaan zien we de Fitbit Charge 2 en Fitbit Flex 2.

Onlangs zijn er twee nieuwe modellen op de markt gekomen, de Fitbit Inspire en de Fitbit Inspire HR, naast de Fitbit Versa Lite smartwatch. Later dit jaar komen wellicht nog opvolgers voor andere producten, zoals de Ionic 2 of de Charge 4.

Producten als de Fitbit Flex 2, Alta HR, Charge 2 en Fitbit Blaze zijn niet meer nieuw te koop bij Fitbit, maar je kunt ze vaak nog wel bestellen via (online) retailers die ze nog op voorraad hebben. Daarom kom je ze nog wel tegen in onze lijst.

Het is ook het melden waard dat Fitbit ook een tracker heeft ontwikkeld voor kinderen, de Fitbit Ace , maar daar zullen we geen rekening mee houden in onze lijst, aangezien deze niet is ontworpen voor volwassen gebruikers.

Hieronder vind je een volledige opsomming van de beste Fitbit activity trackers die je op dit moment kunt kopen. We letten hierbij op het ontwerp, de functies, de meerwaarde voor het sporten, de prijs en nog veel meer elementen waar je op zou letten als je een nieuwe Fitbit koopt.

Afbeelding 1 van 4 Bron afbeelding: Fitbit Afbeelding 2 van 4 Image Credit: Fitbit Afbeelding 3 van 4 Image credit: TechRadar Afbeelding 4 van 4 Image credit: TechRadar

1. Fitbit Charge 3

Een van de beste fitness trackers die je kunt kopen

Beeldscherm: Ja | Hartslagsensor: Ja | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Ja, via telefoon | Batterijduur: 4/5 dagen | Compatible met: Android/iOS/Windows

Groter beeldscherm dan de Charge 2

Je kunt er mee zwemmen

Fitbit Pay alleen beschikbaar op duurdere versie

Nog steeds geen GPS

De beste Fitbit voor het bijhouden van je sportieve prestaties is de Charge 3, die in vergelijking tot eerdere versies een veel groter scherm heeft gekregen.

De Fitbit Charge 3 is met stip één van de beste fitness trackers die je op dit moment in je bezit kunt hebben. Hij heeft een aantal functies die gericht zijn op sporten, zoals een hartslagmeter, begeleid ademen, het bijhouden van je zwemprestaties en verbeterde meldingen.

Als je kies voor de Fitbit Charge 3 Special Edition, kun je bovendien gebruik maken van Fitbit Pay. De tracker verbindt met de gps van je telefoon om de route van je hardlooprondjes bij te houden, maar jammer genoeg houdt dat ook in dat je op dat vlak niet zonder je telefoon op pad kunt. Met dat in gedachten is de Charge 3 niet de beste keuze voor serieuze hardlopers.

Alle aspecten van de Charge 2 zijn een beetje beter op de Charge 3, als je bedenkt dat de adviesprijs van de Charge 3 gelijk is aan de prijs van de Charge 2 ten tijde van de introductie, heb je met deze tracker een geschikte optie voor iedereen die een Fitbit zoekt in 2019.

Lees de hele review over de Fitbit Charge 3 review

Wat volgt? Gaan we iets horen over de introductie van de Fitbit Charge 4? Die kans is klein. Je kunt de Fitbit Charge 3 dus met een gerust hart kopen, zonder bang te zijn dat je binnenkort met een oud model rondloopt.

Bron afbeelding: Fitbit

2. Fitbit Inspire HR

Inspireert om van de bank te komen

Beeldscherm: Ja | Hartslagsensor: Ja | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Ja, via telefoon | Batterijduur: 5 dagen | Compatible met: Android/iOS/Windows

Premium ontwerp

Veel informatie wordt bijgehouden

Geen zwemactiviteit

Geen Fitbit Pay

De Fitbit Inspire HR is een van de nieuwste Fitbits en het is een uitstekend alternatief voor de andere trackers van dit merk.

Hij is redelijk betaalbaar, maar is toch beladen met verschillende functies. Daaronder bevinden zich - uiteraard - een hartslagsensor, maar ook het bijhouden van verschillende activiteiten, het monitoren van de slaap en begeleide ademhalingsoefeningen. Er is geen ingebouwde gps aanwezig, maar die wordt gekoppeld via je smartphone.

Andere belangrijke punten aan de Fitbit Inspire HR zijn de geweldige batterijduur, die in onze test ongeveer vijf dagen meeging, en een mooi, verrassend premium ogend ontwerp. Dat maakt het eigenlijk één van de mooiste Fitbits die je kunt kopen. Hij is ook waterdicht, maar je kunt je zwemactiviteiten niet tracken.

In feite is dit - als je niet actief zwemt, het niet erg vindt om je smartphone mee te nemen als je gaat hardlopen en niet iets zoekt dat meer als een smartwatch werkt - de beste Fitbit-optie – en als je die andere functies wil, moet je meer betalen.

Lees de volledige Fitbit Inspire HR review

Wat volgt? De Fitbit Inspire HR is een nieuwe tracker op het moment dat we dit artikel schrijven (maart 2019) dus verwacht binnenkort nog maar geen opvolger.

Bron afbeelding: Fitbit

3. Fitbit Versa

Fitbits tweede smartwatch verslaat de eerste

Beeldscherm: Ja | Hartslagsensor: Ja | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Ja, via smartphone | Batterijduur: 3-4 dagen | Compatible: Android/iOS/Windows

Lichtgewicht ontwerp

Relatief goedkoop

Voelt wat goedkoop en kinderachtig

Geen gps

De Fitbit Versa heeft veel functies die we voor het eerst ontdekten in de Ionic, maar de Versa heeft ze weten in te dikken tot een kleiner formaat met een lager prijskaartje. Als je een slimmer horloge om je pols wil, zou je waarschijnlijk beter opteren voor het eerste slimme horloge van dit merk.

De prijs is al lager dan de inmiddels goedkopere Ionic. Hoewel hij niet zo premium aanvoelt, vinden we het slankere ontwerp dat nauw om je pols sluit wel interessant. Hij wordt geleverd met Fitbit Pay, alle apps van de Ionic, opslag voor muziek en veel meer.

Als je zoekt naar een horloge om mee hard te lopen, kom je bedrogen uit. De Versa heeft geen ingebouwde gps, zodat je altijd je telefoon op zak moet hebben om bij te houden waar je hebt gelopen. Desondanks is het een geweldige smartwatch van Fitbit.

Lees de hele Fitbit Versa review

Wat volgt? De Fitbit Versa is er al een tijdje - de opvolger zou binnenkort kunnen opstaan.

Bron afbeelding: Fitbit

4. Fitbit Flex 2

De Flex 2 is een geweldige en goedkope tracker

Beeldscherm: Nee | Hartslagmeter: Nee | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Leuke software

Comfortabel en licht

Batterijduur niet fantastisch

Opladen duurt lang

Als je een fitness tracker die eenvoudig in gebruik is en totaal niet ingewikkeld? Dan is de Fitbit Flex 2 de ultieme keuze voor je.

Je kunt deze tracker gebruiken tijdens het zwemmen of douchen, aangezien hij volledig waterdicht is. Hij houdt bovendien bij hoe goed je presteert in het zwembad. Daar bovenop komt hij met alle andere trainingsopties die je kunt verwachten, en dat verpakt in een smal en licht jasje.

De Flex 2 is bovendien een tikje goedkoper dan de Charge 2 en de Charge 3, wat hem nog een stukje interessanter maakt.

Als je eraan denkt om een Fitbit Flex 2 voor jezelf te kopen, dan heeft hij een geweldige fitness tracking aan boord, alsook een mooi subtiel ontwerp dat bijna iedereen zal aanspreken. Het enige dat ontbreekt is een scherm, daarvoor zul je echt de stap naar de Charge 3 of de Versa moeten maken.

Lees de hele Fitbit Flex 2 review

Wat volgt? De Fitbit Inspire is voor iedereen die voorheen de Flex 2 zou kopen. Je hoeft dus niet te rekenen op een opvolger als de Fitbit Flex 3.

Afbeelding 1 van 5 Bron afbeelding: Fitbit Afbeelding 2 van 5 Image credit: Fitbit Afbeelding 3 van 5 Image credit: TechRadar Afbeelding 4 van 5 Image credit: TechRadar Afbeelding 5 van 5 Image credit: TechRadar

5. Fitbit Versa Lite

Lager qua aantal functies en prijs

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Ja, via smartphone | Batterijduur: 3-4 dagen | Compatibel met: Android/iOS

Comfortabel om te dragen

Gedegen batterijduur

Heeft geen on-screen work-outs

Geen gps

Dit is een verbazingwekkend vergelijkbaar product als de Fitbit Versa hierboven, maar er ontbreken een paar functies. Dat houdt in dat Fitbit de prijs wat kon verlagen. Kijk vooral goed rond voor je hem koopt, want de Versa is al wat langer op de markt en daardoor regelmatig mooi afgeprijsd. Daardoor komt het prijsniveau soms weer op hetzelfde peil.

Bij de Versa Lite krijg je ook verbonden GPS, een gedegen hartslagmeter en een aantal smartwatch-functies die je ook bij de Versa ziet. Je moet weten dat je het zwempatroon niet kunt bijhouden, je geen opslag hebt voor muziek en je geen gebruik kunt maken van Fitbit Pay.

Met dat in je achterhoofd, kan de Versa Lite een heel interessante keuze zijn, zeker voor deze prijs.

Lees de volledige Fitbit Versa Lite review

Afbeelding 1 van 6 Bron afbeelding: Fitbit Afbeelding 2 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 3 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 4 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 5 van 6 Image credit: TechRadar Afbeelding 6 van 6 Image credit: TechRadar

6. Fitbit Ionic

Fitbits eerste smartwatch biedt iets unieks

OS: Fitbit OS | Compatibel met: Android, iOS | Beeldscherm: 1,47 inch, 1000 nits | Processor: Dual-core 1.0GHz | Bandlengte: Large | Opslagcapaciteit: 2,5GB | Batterijduur: 2-3 dagen | Oplaadmethode: Speciale oplader | IP normering: 50M waterdicht | Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth

Helder beeldscherm

Verschillende fitness opties

Trage interface

Erg weinig apps

Zoek je een smartwatch van Fitbit, dan is deze er ook nog. De Fitbit Ionic is niet de briljante smartwatch waar veel mensen op hoopten, maar hij volstaat prima als je zoekt naar een fitness-georiënteerde smartwatch waarmee je kunt hardlopen, gewichtheffen, zwemmen en veel, veel meer.

Speciale sportprogramma's en Fitbit Pay zijn andere fijne kenmerken van de briljante smartwatch. Hij volstaat prima als je zoekt naar een fitness-georiënteerde smartwatch waarmee je kunt hardlopen, gewichtheffen, zwemmen en veel, veel meer.

Hij is ook niet bepaald goedkoop. Nog een reden voor deze Fitbit Ionic om best laag in onze lijst met de beste Fitbit producten te staan. Hij is namelijk prijzig voor wat je er voor terugkrijgt. Als je echter regelmatig in de buitenlucht hardloopt, is de Ionic een heel goede keuze. Hij is niet alleen oerdegelijk, maar heeft ook een ingebouwde GPS, zodat je jouw telefoon thuis kunt laten.

Lees de volledige Fitbit Ionic review

Wat volgt? We hebben een lijstje samengesteld met dingen die we graag zouden zien als Fitbit besluit te werken aan een Fitbit Ionic 2.

Bron afbeelding: Fitbit

7. Fitbit Inspire

Eentje voor de basis

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Nee | Waterdicht: Ja | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Makkelijk te gebruiken

Aantrekkelijk ontwerp

Heel beperkte functionaliteit

Geen gps of hartslagmeter

De Fitbit Inspire is eigenlijk het goedkopere alternatief voor de Fitbit Inspire HR, voor wanneer je ook geen hartslagmeter nodig hebt.

Daardoor is de Inspire nog wat beperkter qua mogelijkheden, maar er is nog steeds genoeg waar je plezier mee kunt hebben. Denk daarbij aan het aantrekkelijke, compacte ontwerp, de mogelijkheden om het sporten bij te houden, je slaappatroon te registreren en bovendien gaat de batterij vijf dagen mee.

Jammer genoeg heb je geen beschikking over gps, zelfs niet via je smartphone. Dit is dus echt een activity tracker voor wanneer je alleen wil bijhouden hoe veel je beweegt, en niet hoe intensief je work-outs zijn geweest. Aan de andere kant: daar is de schappelijke prijs dan ook op gebaseerd.

Lees de hele Fitbit Inspire review

Bron afbeelding: Fitbit

8. Fitbit Alta HR

Een stijlvolle Fitbit tracker, nu met hartslagmeter

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Nee | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 7 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Compact ontwerp

Accurate hartslag metingen

Beeldscherm niet aanraakgevoelig

Lastig te lezen bij helder licht

De Fitbit Alta HR neemt het ontwerp van de compacte en stijlvolle Fitbit Alta en weet daar nog een hartslagmeter aan toe te voegen, zonder dat het bandje er groter van wordt.

Hoewel de Fitbit Alta een beetje mager voelt qua functies en mogelijkheden, is de Alta HR een stapje verder. Die plaatst vorm niet direct boven functie en gaat een stap verder dan de standaard stappenteller. Zonder zijn uiterlijk te verwaarlozen.

Het is nog steeds niet de meest uitgebreide fitness tracker die je kunt kopen. Hij heeft bijvoorbeeld geen gps aan boord, maar deze tracker bewandelt een fijne balans en je zult hem dan ook met plezier dag en nacht om hebben (behalve tijdens het zwemmen... hij is niet waterdicht!). Dat is praktisch, want je kunt er niet alleen je stappen mee tellen, maar ook je slaappatroon mee registreren en het verloop van je hartslag.

Dankzij eenvoudige berichtgeving vanuit je smartphone weet je of je gebeld wordt of dat je een berichtje ontvangt. Bovendien kun je bijna een week doen op één batterijlading, wat erg lang is. Zeker als je andere functies niet nodig hebt of op zoek bent naar een klein en subtiel gadget.

Lees de hele Fitbit Alta HR review

Wat volgt? De Fitbit Inspire HR is in feite de Fitbit Alta 2 in alle opzichten behalve de naam, je hoeft dus niet snel een opvolger te verwachten.

Afbeelding 1 van 4 Bron afbeelding: Fitbit Afbeelding 2 van 4 Image Credit: Fitbit Afbeelding 3 van 4 Image Credit: Fitbit Afbeelding 4 van 4 Image credit: TechRadar

9. Fitbit Charge 2

Was ooit onze favoriete Fitbit tracker

Beeldscherm: Ja | Hartslagsensor: Ja | Waterdicht: Nee | Activity tracking: Ja | GPS: Ja, via smartphone | Batterijduur: 4 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Nuttig scherm

Comfortabel bandje

Beperkte smartphonemeldingen

Geen GPS

Tot aan de introductie van de Charge 3, was de Charge 2 ons favoriete model van Fitbit. Hij heeft veel groter scherm dan de originele Fitbit Charge en de Charge HR, en heeft aanzienlijk meer sportfuncties.

Zo heeft de Charge 2 een Multi-Sport tracking waarmee je hardloopsessies in de buitenlucht, wandelingen, gewichtstrainingen en veel meer oefeningen kunt bijhouden.

Je kunt ook verbinding maken met de gps van je smartphone, zodat je de route van je hardlooprondjes kunt bijhouden. De Charge 2 is niet geschikt om te gebruiken in een zwembad. Wil je baantjes trekken, dan adviseren we te gaan voor de bovengenoemde Fitbit Flex 2 of de Fitbit Charge 3.

Lees de hele Fitbit Charge 2 review

Afbeelding 1 van 6 Bron afbeelding: TechRadar Afbeelding 2 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 3 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 4 van 6 Image Credit: Fitbit Afbeelding 5 van 6 Image credit: TechRadar Afbeelding 6 van 6 Image Credit: Fitbit

10. Fitbit Blaze

Een betrouwbare wearable, maar niet wereldschokkend

Beeldscherm: Ja | Hartslagsensor: Ja | Waterdicht: Nee | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 5 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Indrukwekkende batterijduur

Interessante fitnessfuncties

Meldingen niet mogelijk

Vreemd ontwerp

De Fitbit Blaze is het zwarte schaap uit de familie Fitbit. Dit is een van de vreemdere apparaten in het assortiment. Hij zou namelijk de eerste smartwatch van Fitbit moeten zijn, maar dat is hij juist helemaal niet.

Ondanks het ontwerp is de Fitbit Blaze niets meer dan een fitness tracker. Het ontwerp is een beetje speels, maar misschien is dat iets wat je juist zoekt in een fitness tracker, zeker als je hem ook overdag als horloge wil gebruiken.

Het beeldscherm laat je ook meldingen zien voor tekstberichten in de vorm van sms'jes, maar je kunt geen andere apps koppelen met de Blaze.

Wel krijg je op de Blaze de mogelijkheid om verschillende sporten bij te houden. Zo beschikt de Blaze over SmartTrack, waarmee de tracker automatisch detecteert of je een sport bent gestart. Zo kun je achteraf beter zien hoe veel calorieën je hebt verbrand.

Lees de hele Fitbit Blaze review

Wat volgt? Verwacht zeker geen Fitbit Blaze 2. Fitbit heeft de Blaze inmiddels vervangen door de nieuwste telg, de Fitbit Versa, die je hierboven al had zien staan.

Onze koopgids voor de aller beste slimme weegschaal, inclusief de Fitbit Aria 2

Bron afbeeldingen: TechRadar; Fitbit