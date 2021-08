Cruella is nu gratis te zien op Disney Plus

Cruella was al een tijdje beschikbaar op Disney Plus met VIP-toegang, wat betekende dat je naast een abonnement op de streamingdienst een extra toeslag moest betalen. Het achtergrondverhaal van de puppydief is vanaf vandaag echter volledig gratis te zien op Disney Plus.

Hoewel Cruella de Vil een bekend personage is voor eenieder die fan is van Disney-films, geeft de film Cruella een inkijkje in de achtergrond van de beruchte dame. Cruella wordt vertolkt door Emma Stone) en heeft een voorliefde voor Dalmatiër-puppy's en bontjassen. Maar lang voor die tijd stond Cruella bekend als Estella.

Estella was een arm weeskind dat vaak in de problemen kwam met haar vrienden Horace en Jasper. Ze droomt ervan om het te maken in de modewereld met haar gewaagde ontwerpen. Ze ontmoet Barones Von Hellman (Emma Thompson) en begint zich te bewegen tussen te menigte van de rijken en beroemdheden.

Vanaf vrijdag 27 augustus is Cruella volledig gratis te bekijken als je geabonneerd bent op Disney Plus. Ben je nog geen abonnee? Je kunt je gemakkelijk abonneren op de streamingdienst voor slechts 8,99 euro per maand. Het is ook mogelijk om direct een abonnement voor een jaar af te sluiten. Je bespaart dan 15 procent en betaald slechts 89,90 euro voor 12 maanden.Deal bekijken

Wat is Disney Plus?

De content op Disney Plus wordt alsmaar beter. Er zijn een hoop klassiekers te vinden op de streamingdienst, maar er verschijnt ook steeds meer nieuwe, originele content op het platform.

Disney Plus is de thuishaven van Marvel-series als Loki en What If...? Daarnaast zijn er recent nieuwe animatiefilms op het platform verschenen, waaronder Luca van Pixar. Disney Plus heeft bovendien de rechten van Star Wars in handen, waardoor alle films van de reeks op de dienst te bekijken zijn, evenals de Disney Plus-serie The Mandalorian.

Alle content op de streamingdienst kun je bekijken of streamen naar je tv via apps voor iOS en Android. Ook kun je Disney Plus zien via consoles als de PS5 of Xbox Series X.