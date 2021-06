Luca vanaf nu te zien op Disney Plus

Het is tijd om naar de Italiaanse Rivièra te verkennen. Luca is de nieuwste film van animatiestudio Pixar en is vanaf vandaag (18 juni) beschikbaar op Disney Plus.

De film speelt zich af in de fictieve badplaats Portorosso en vertelt het verhaal van Luca Paguro (Jacob Tremblay). Het is een verlegen jongen die het leven ten volle begint te ervaren wanneer hij de zelfverzekerde en dappere Alberto (Jack Dylan Grazer) ontmoet.

In Portorosso moet het duo het hoofd erbij houden. Luca en Alberto zijn namelijk zeemonsters die op het land in mensen veranderen. De inwoners van Portorosso zijn nu niet bepaald vriendelijk voor buitenstaanders die in de zee wonen.

Luca is te zien op Disney Plus vanaf vrijdag 18 juni om 09:00 uur. De film is gratis te bekijken voor alle abonnees van Disney Plus. Je hoeft dus niets extra's te betalen zoals momenteel voor Cruella.