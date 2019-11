Koop een van de beste smart speakers nu met meer dan 50 euro korting!

Op Black Friday koop je soms dingen die je helemaal niet nodig hebt, gewoon vanwege de hoge korting. Een aankoop waarvan je vrijwel nooit spijt zal hebben, is een goede smart speaker. Deze speakers met Google Assistant of Alexa kan je met je stem bedienen en kunnen in sommige gevallen andere smart home-apparaten in je huis aansturen. Niets is leuker dan vanuit je luie stoel het licht aan roepen en daarna vragen om een leuk muziekje te spelen op Spotify.

Een van de beste smart speakers ooit is de Sonos One. Zijn audiokwaliteit is fantastisch, zoals je verwacht van Sonos, maar zijn pluspunten gaan veel verder dan dat. Sinds kort ondersteunt hij namelijk niet alleen Alexa, maar ook Google Assistant, wat een enorm voordeel is voor België en Nederland, aangezien Alexa hier het onderspit moet delven voor Google. Je kan de Sonos One bovendien koppelen met andere Sonos-speakers voor een stereo-effect.

Sonos One Black Friday deal

De Sonos One is een smart speaker die geregeld in de aanbieding staat, dus het is geen verrassing dat we hem tussen de Black Friday deals zien. Deze korting is dan weer iets beter dan de gemiddelde korting, dus grijp zeker je kans nu de deal nog loopt.

Sonos One voor €165 i.p.v. €229 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen. Ook bol.com biedt hem nu aan voor 165 euro.