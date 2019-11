Beste Black Friday audio deals 2019: hoofdtelefoons, speakers en meer!

Ook de audiofielen onder ons hebben heel wat om naar uit te kijken op Black Friday. Jaarlijks staan er tal van hoofdtelefoons en speakers van verschillende merken in de aanbieding en dat is dit jaar niet anders.

De week van Black Friday 2019 is officieel van start gegaan, en diverse retailers zijn er als de kippen bij om af te trappen met enkele scherpe prijzen op topproducten. Denk aan Amazon, Coolblue, MediaMarkt, bol.com en meer. De beste deals kan je hieronder terugvinden.

Beste Black Friday hoofdtelefoon deals

Als je veel gebruikmaakt van een headset, hoeven we je vast niet te vertellen hoe belangrijk audiokwaliteit is. Ook populair is noise-cancelling, een feature die je veelvuldig terug ziet bij bluetooth headsets. Hieronder hebben we een verzameling van zeer scherp geprijsde hoofdtelefoons voor je op een rij gezet.

Sony WH-1000XM3 voor €241,80 i.p.v. €379 Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Zeker nu je het apparaat voor enkele tientjes minder kunt kopen bij bol.com, is de Sony WH-1000XM3 een slimme aankoop.Deal bekijken

Sony WH-1000XM3 voor €249,- i.p.v. €379,- (BE) Ook in België is de WH-1000XM3 headset van Sony voor een mooie prijs te koop bij Coolblue. Deze noise-cancelling hoofdtelefoon van Sony behoort nog altijd tot de crème de la crème in zijn productsegment. Deal bekijken

Sony WF-1000XM3 voor €188 i.p.v. €239 De volledig draadloze oortjes van Sony zijn door ons bekroond tot de beste in hun soort van dit jaar. De Sony WF-1000XM3 geven je topklasse geluid in combinatie met noise-cancelling, ambient sound en een goede batterijduur.Deal bekijken

Beats Studio 3 voor €249,99 i.p.v. €299,88 De koptelefoons van Beats zijn nog altijd razend populair, en dat is niet anders bij de Beats Studio 3. Je tikt 'm nu voor enkele tientjes goedkoper dan normaal op de kop bij Amazon.

Sony h.ear WH-H900N voor €155 i.p.v. €299 De Sony h.ear WH-H900N kan je omschrijven als de tweede beste hoofdtelefoon van Sony na de WH-1000XM3 die hierboven staat. Je krijgt Hi-Res Audio, NFC, fantastische noise-cancelling en natuurlijk een geweldige batterijduur. Als de WH-1000XM3 te duur voor je is, dan is dit een perfect alternatief.Deal bekijken

Sennheiser HD 4.50 BTNC voor €94,99 i.p.v. €199,- Deze uitstekende bluetooth koptelefoon van Sennheiser is nu maar liefst honderd euro goedkoper dan zijn adviesprijs. En daar krijg je niet alleen een draadloze headset voor terug, maar je beschikt ook nog eens over noise-cancelling technologie.Deal bekijken

Sony WH-XB900N voor €149 i.p.v. €249 Het regent kortingen bij Sony want ook deze WH-XB900N is stukken goedkoper voor Black Friday. Met deze hoofdtelefoon geniet je niet alleen van noise-cancelling, maar ook van extra diepe basklanken. Fans van popmuziek zitten hier zeker goed.Deal bekijken

Sennheiser Momentum Free voor €79,99 i.p.v. €110,15 De Sennheiser Momentum Free oortjes verpakken de kwalitatieve audiotechnologie van het bedrijf in een compact formaat. Muziek kan je bedienen met de knoppen aan de kabels en de batterij gaat ongeveer zes uur mee na een laadbeurt.Deal bekijken

Black Friday smart speakers en wifispeakers

Sonos One voor €169 i.p.v. €219 Bijna iedereen is overtuigd van het geluid van de Sonos One. Daarnaast is hij compatibel met zowel Alexa als Google Assistant zodat je hem kan gebruiken om je smart home-apparaten aan te sturen.Deal bekijken

Harman Kardon Citation ONE Duo Pack voor €299,- i.p.v. €399,- (NL) Dankzij dit duopakket bespaar je al snel tientallen euro's, én beschik je over een ruimer klinkend geluid. De Harman Kardons beschikken over een ingebouwde Google Assistant-ondersteuning, waardoor je de speakers makkelijk en snel spraakopdrachten kunt laten uitvoeren.

Harman Kardon Citation ONE Duo Pack voor €299,- i.p.v. €399,- (BE) Dankzij dit duopakket bespaar je al snel tientallen euro's, én beschik je over een ruimer klinkend geluid. De Harman Kardons beschikken over een ingebouwde Google Assistant-ondersteuning, waardoor je de speakers makkelijk en snel spraakopdrachten kunt laten uitvoeren.Deal bekijken

Google Nest Mini voor €35,99 i.p.v. €59,99 (NL) In de webshop van Coolblue vind je de slimme Google Nest Mini terug voor een mooie prijs. Naast de Assistent kun je er ook media op afspelen via Spotify, YouTube en vergelijkbare diensten.Deal bekijken

Google Nest Mini voor €35,99 i.p.v. €59,99 (BE) In de webshop van Fnac vind je de slimme Google Nest Mini terug voor een mooie prijs. Naast de Assistent kun je er ook media op afspelen via Spotify, YouTube en vergelijkbare diensten.Deal bekijken

Amazon Echo Dot voor €24,99 i.p.v. €59,99 De goedkope smart speaker van Amazon is zonet nog goedkoper geworden! Hij is vergelijkbaar met de Google Nest Mini, alleen krijg je hier niet Google Assistant om je bedienen maar Amazon's Alexa.

Google Home smart speaker voor €69 i.p.v. €99,99 (NL) Niet alleen de Google Nest Mini, maar ook de originele Google Home staat in de aanbieding. Hij biedt krachtiger geluid dan zijn kleine broertje en kost met deze Black Friday korting slechts tien euro meer. Een aanrader!Deal bekijken

Google Home smart speaker voor €69 i.p.v. €99,99 (BE) Niet alleen de Google Nest Mini, maar ook de originele Google Home staat in de aanbieding. Hij biedt krachtiger geluid dan zijn kleine broertje en kost met deze Black Friday korting slechts tien euro meer. Een aanrader!Deal bekijken

LG SL8YG voor €449,- i.p.v. €699,- (NL) Een slimme soundbar inclusief subwoofer kopen? De LG SL10YG heeft het allemaal. Dankzij het LG multiroom systeem stream je muziek door heel je huis. Dolby Atmos laat het geluid extra rijkelijk klinken.Deal bekijken

LG SL8YG voor €449,- i.p.v. €699,- (BE) Een slimme soundbar inclusief subwoofer kopen? De LG SL10YG heeft het allemaal. Dankzij het LG multiroom systeem stream je muziek door heel je huis. Dolby Atmos laat het geluid extra rijkelijk klinken.Deal bekijken