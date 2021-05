'Binnenkort meer PlayStation-games beschikbaar voor PC'

PlayStation Studios heeft nu een eigen winkelpagina op Steam, waardoor alle first-party titels die op PC beschikbaar zijn op één plek verzameld worden. De komst van de winkelpagina suggereert echter ook dat Sony van plan is om meer first-party PS4-games naar het platform te brengen in de nabije toekomst.

VGC merkte op dat de Steam-pagina van PlayStation Studios in totaal 41 titels bevat onder de sectie 'My Games'. Echter zijn er in totaliteit slechts 24 games in te zien. Het gaat hierbij om drie games en 21 DLC-items. Dit betekent dat er nog eens 17 titels niet zichtbaar zijn op de pagina.

Deze 17 titels zijn waarschijnlijk verborgen, en dat suggereert dat Sony van plan is om meer first-party PS4-titels naar PC te brengen. Omdat het om een bèta-pagina gaat, zou het echter ook een fout kunnen zijn.

(Image credit: Valve)

Het is onwaarschijnlijk dat deze content enkel uit games zal bestaan. We vermoeden dat een groot deel DLC beslaat. Het suggereert echter wel dat Sony van plan is om meer PlayStation-games naar PC te brengen, zoals het bedrijf voorheen beloofde.

Eerder dit jaar sprak SIE-baas Jim Ryan met GQ over het succes van Horizon Zero Dawn op PC en of er meer PlayStation-games naar PC zullen komen in de toekomst. Jim Ryan zei het volgende: "Er was geen massale negatieve reactie op [de komst van Horizon Zero Dawn naar PC]. We zullen dan ook doorgaan met het nemen van stappen in deze richting".

Momenteel zijn Horizon Zero Dawn, Predator: Hunting Grounds en Helldivers de enige PlayStation-titels die beschikbaar zijn op PC. Days Gone sluit zich hier op 18 mei bij aan en ook Death Stranding is inmiddels verschenen op PC. Het lijkt erop dat dit niet de enige PlayStation-games zijn die naar PC komen, maar om welke games het in de toekomst gaat en wanneer ze verschijnen, is nog niet bekend.