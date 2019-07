De beste tech-deals in de solden (zomer 2019)

De maand juli is aangebroken en dat wil eigenlijk meerdere zeggen, maar het belangrijkste ding zijn voor ons de solden. Heel België staat in rep en roer en iedereen probeert de beste deals en hoogste kortingen te scoren zowel in fysieke winkels als webshops. Ook de technologiesector is er weer bij en wij hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de beste deals op te lijsten.

Dit is bovendien een lijst die gedurende de hele maand wordt aangepast. Naarmate het einde van de maand dichterbij komt, verschijnen er namelijk altijd meer deals met hogere kortingen. Zet deze pagina daarom meteen bij je bladwijzers zodat je snel kan checken of er nieuwe kortingen zijn verschenen.

Je vindt hier echter niet alle deals terug. Bij deze selectie letten wij voornamelijk op de prijs-kwaliteit en hoe hoog de korting is, waardoor een korting van een tiental euro's op een smartphone zoals de Samsung Galaxy S10 Plus niet meteen zal verschijnen in deze lijst. Als er daarentegen plots een MacBook Pro opduikt tegen de helft van de prijs, dan voegen we hem meteen toe aan dit artikel.

De beste deals in de solden van deze zomer!

Motorola Moto Z3 Play

Afgeprijsd van 279,00 naar 179,99 euro bij bol.com

Lanceringsdatum: midden 2018 | Gewicht: 156g | Afmetingen: 156,5 x 76,5 x 6,75mm | Besturingssysteem: Android 8.1 | Schermformaat: 6 inch | Resolutie: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 2.220mAh | Camera's achteraan: 12MP + 5MP | Frontcamera: 8MP

Ondersteuning Moto Mods

Goede specs voor zijn prijs

Snelladen

Saaie camera

Moto Z3 is beter

Design stelt teleur

Lees hier onze volledige review van de Motorola Moto Z3 Play.

Huawei P20 Lite

Afgeprijsd van 249,00 naar 185,00 euro bij bol.com

Lanceringsdatum: midden 2018 | Gewicht: 145gr | Afmetingen: 148,6 x 71,2 x 7,4mm | Besturingssysteem: Android 8.0 | Schermformaat: 5,84 inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Kirin 659 CPU | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.0000mAh | Camera's achteraan: 16MP + 2MP | Frontcamera: 16MP

Aantrekkelijk ontwerp

Grote display

Gezichtsherkenning werkt

Notch staat soms in de weg

Ondermaatse prestaties

Je kan hier onze review van de Huawei P20 Lite bekijken.

HP Pavilion 15-cw0999nb

Afgeprijsd van 749 naar 549 euro bij Coolblue

CPU: AMD Ryzen 5 2500U | Grafische kaart: AMD Radeon Vega 8 | RAM: 8GB | Scherm: 15,6 inch (1.080p) | Opslag: 256GB SSD

Verlicht toetsenbord

Laadt snel op

Degelijke prestaties

Slechte batterijduur

Luide ventilator

Asus ROG Strix GL504GM-ES070T-BE

Afgeprijsd van 1499 naar 1099 euro bij bol.com

CPU: Intel Core i7-8750H | Grafische kaart: Nvidia GeForce GTX 1060 | RAM: 16GB | Scherm: 15,6 inch (1.080p) | Opslag: 128GB SSD + 1TB HDD

RGB-verlicht toetsenbord

144Hz scherm

Sterke prestaties

Slechte batterijduur

"Slechts" 1.080p

Gebruikt tragere HDD-opslag

Fitbit Alta HR

Afgeprijsd van 99 naar 79 euro

Beeldscherm: Ja | Hartslagmeter: Ja | Waterdicht: Nee | Activity tracking: Ja | GPS: Nee | Batterijduur: 7 dagen | Compatibel met: Android/iOS/Windows

Compact ontwerp

Accurate hartslagmeter

Beeldscherm niet aanraakgevoelig

Lastig te lezen bij helder licht

Lees hier onze volledige review van de Fitbit Alta HR.