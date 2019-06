Beste draadloze oortjes: de tien beste Bluetooth-oortjes en oortelefoons van 2019

Draadloos vs volledig draadloos: wat is het verschil? Draadloze oortjes - de focus van deze koopgids - bestaan al een tijdje, eigenlijk al sinds de uitvinding van Bluetooth. Hoewel ze op batterijen werken en niet fysiek verbonden zijn met je smartphone, hebben ze een kabel die beide oortjes - en soms ook een band om de nek - met elkaar verbindt. Volledig draadloze oortjes hebben nergens een kabel. Terwijl we met wireless een koptelefoon een paar meter van onze muziekspelers kunnen dragen, knipt True Wireless de kabel tussen de oortjes door, waardoor we volledige vrijheid hebben. Als je op zoek bent naar een volledig draadloze verbinding, hebben we ook een verzameling van de beste volledig draadloze hoofdtelefoons.

We nemen het je niet kwalijk als je denkt dat dat Bluetooth-hoofdtelefoons niet zo goed zijn als bedrade koptelefoons. Dat komt omdat Bluetooth een tijd geleden geen goede manier was om naar je favoriete muziek te luisteren.

Gelukkig zijn de tijden veranderd. Dankzij verbeteringen in draadloze transmissiestandaarden, zoals aptX en innovaties in batterijtechnologie, worden Bluetooth-oortjes snel de populairste manier om naar muziek te luisteren, en veel van de beste oordopjes zijn voorzien van draadloze connectiviteit.

De grote vraag is dus: welke merken zijn als beste naar voren gekomen als het gaat om grote Bluetooth-verbeteringen en de toekomst van audio-innovatie?

Audiobedrijven zoals Jaybird, Plantronics, Nuforce, RHA en Jabra zijn allemaal geweldige opties, omdat ze allemaal veel tijd en geld hebben geïnvesteerd in het verbeteren van de geluidskwaliteit zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur van de batterij - en er zijn ook enkele goede opties van Sony, Apple en Google. Lees verder voor onze favoriete draadloze Bluetooth-oortjes.

Op zoek naar allerlei soorten draadloze hoofdtelefoons? Neem dan een kijkje bij onze beste draadloze hoofdtelefoons van 2019

Wat zijn de beste draadloze oortjes?

Bron afbeelding: TechRadar

1. Optoma NuForce BE Sport4

Feilloze draadloze oortjes

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 15 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 92dB +/-3dB bij 1kHz | Impedantie: 32 Ohm | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Indrukwekkend geluid

Vervangbare oordopjes

Praktisch ontwerp

Niet gemaakt om met één oor te luisteren

NuForce heeft hier echt iets bijzonders gemaakt met de BE Sport4 oortjes. Ze zijn slank en stevig gebouwd, maar toch krachtige oortjes die beter presteren dan hun vijfsterrenvoorgangers. Ze zijn ideaal om te sporten, maar ook de lichtgewicht functionaliteit en indrukwekkende geluidsisolatie zijn voor elke stadsbewoner zeer aantrekkelijk.

Lees de volledige review: Optoma NuForce BE Sport4

Bron afbeelding: RHA

2. RHA MA390 Wireless

Geweldige draadloze geluidskwaliteit aan een onklopbare prijs

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 39 gram | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 12 uur | Draadloos bereik: 50 meter | NFC: Nee

Uitstekende bouwkwaliteit

Dynamisch geluid

Geweldige prijs-kwaliteit

Niet ideaal om te sporten

Als je het niet erg vindt om met met een nekband rond te lopen, slaat de Moto Surround de nagel op de kop qua prijs, prestaties en batterijduur. Na een aantal weken met de RHA MA390 Wireless te hebben doorgebracht, waren we zeer onder de indruk van het pakket dat RHA heeft bedacht. De oortjes zijn zeer goed gebouwd, hebben een leuke geluidssignatuur en kunnen tegen een stootje. En dat alles tegen een betaalbare prijs.

De belangrijkste concurrent, de OnePlus Bullets Wireless, zijn ook uitstekend, maar onze voorkeur gaat toch naar de RHA MA390 voor hun dynamischer geluid en betere bouwkwaliteit.

Lees de volledige review: RHA MA390 Wireless

Bron afbeelding: TechRadar

3. OnePlus Bullets Wireless

Geweldige draadloze oortjes voor hun prijs

Akoestisch design: Closed | Gewicht: 13 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: 96 +-3dB bij 1KHz | Impedantie: 16 Ohm | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Magnetische aan/uit-knop

Prachtig gebalanceerd geluid

Sterke draadloze verbinding

Slechte draagtas

OnePlus staat vooral bekend voor zijn "vlaggenschip-killer" smartphones zoals de OnePlus 6, maar het bedrijf maakt ook hoofdtelefoons - het beste voorbeeld hiervan zijn de uitstekende Bullets in-ears van het bedrijf. Maar de bekabelde hoofdtelefoons waren niet het einde van de audio escapades van OnePlus. In plaats daarvan heeft OnePlus een draadloze versie van zijn Bullets-hoofdtelefoon gemaakt.

De OnePlus Bullets Wireless zijn zo goed dat ze de NuForce BE6i en Beats X uit onze lijst van de beste draadloze oortjes hebben gegooid. Dit is een paar draadloze oortjes dat we zonder twijfel aan iedereen aanbevelen.

Lees de volledige review: OnePlus Bullets Wireless

Bron afbeelding: TechRadar

4. Jaybird Tarah Pro

Degelijke draadloze oortjes voor atleten

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 18 gram | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 95dB +/-3dB | Impedantie: 16 Ohm | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Uitstekende aanpasbaar geluid

Duurzaam en compact ontwerp

Eigen oplaadstation

Oordopjes zijn niet heel stevig

De Jaybird Tarah Pro-hoofdtelefoon is een draadloze sport-hoofdtelefoon voor de langeafstandlopers, sporters en fitness-fanatiekelingen. Met een nekkabel om de oortjes bij elkaar te houden, zijn ze niet echt 'draadloos', maar zijn ze praktisch voor mensen die zich zorgen maken over het laten vallen en verliezen van een duur oortje middenin een race of trainingssessie.

Het is een goed jaar geweest voor Jaybird-apparaten, met budgetlanceringen zoals de Jaybird Tarah, de meer midrange Jaybird X4, en nu de Tarah Pro. De Tarah Pro is de eerste in Jaybird's nieuwe 'Pro' serie oortjes en is gericht op het aanbieden van hogere kwaliteit audio en materialen. De Tarah Pro is geschikt voor iedereen die niet bereid is om audiokwaliteit op te offeren in ruwere omstandigheden buitenshuis of bij trainingen binnenshuis.

Lees de volledige review: Jaybird Tarah Pro

Bron afbeelding: Beats

5. Beats X

Draadloze oortjes met goed geluid die in vijf minuten opgeladen zijn

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Gebalanceerd geluid

Snelladen

Relatief duur

Mist helderheid

Er zullen altijd mensen zijn die klaarstaan om te klagen over de geluidsprestaties van Beats-hoofdtelefoons, maar de integratie van Apple's eigen W1 chip is een zegen voor de kracht van hun draadloze connectiviteit.

De Beats X maken hun licht basgeluid dus goed met een oerdegelijke verbinding en een koppelingsproces dat, op iOS-apparaten in ieder geval, zo feilloos is als maar kan.

Functioneel maakt dat deze draadloze oordopjes een genot om te gebruiken, maar verwacht niet de meest gedetailleerde of brede soundstage. Als je op zoek bent naar een paar oortjes die in 5 minuten opgeladen worden en het niet erg vindt om er wat extra geld aan uit te geven, dan zijn de Beats X iets voor jou.

Lees de volledige review: Beats X

Bron afbeelding: TechRadar

6. Bose QuietControl 30

In-ear noise-cancelling op hetzelfde niveau als over-ear hoofdtelefoons

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 28 gram | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Geweldige noise-cancelling

Lange batterijduur

Geluid valt tegen voor de prijs

Nekband is een discussiepunt

Het leven zit vol compromissen en dat is met de Bose QuietControl 30's niet anders. Aan de positieve kant krijg je een niveau van noise-cancelling dat in de buurt komt van wat Bose aanbiedt met zijn de over-ear-hoofdtelefoons. De QC30 moet echter inboeten op het vlak van geluidsgetrouwheid, die gewoon niet op hetzelfde niveau ligt als die van andere in-ear of over-ear-hoofdtelefoons die we hebben getest.

Er is ook een duivelse nekband die de oortjes wat lomp maakt om te dragen.

Lees de volledige review: Bose QuietControl 30

Bron afbeelding: TechRadar

7. Sennheiser CX Sport draadloze oortjes

Oortjes om te hardlopen met heel wat bas

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 15 gram | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 17 - 21,000 Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: 28 Ohm (Passief), 480 Ohm (Actief) | Batterijduur: 6 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Fantastische audiokwaliteit

Sportvriendelijk ontwerp

Niet de goedkoopste optie

Middenveld kon beter

De CX Sport draadloze oortjes van Sennheiser leggen de focus op de pas. Dat is ideaal als je op zoek bent naar oortjes die je looptraining zullen ondersteunen.

Dat wil niet zeggen dat ze niet goed uitgebalanceerd zijn; de Sports CX bieden over de hele lijn indrukwekkende audiokwaliteit, en hebben een batterijduur van zes uur. Hiermee gaan ze lang genoeg mee voor een gemiddelde training, maar de marathonlopers zullen het elders moeten zoeken.

Naast de ondersteuning van Bluetooth 4.2 apt-X voor draadloze audio van hoge kwaliteit, ondersteunen ze ook apt-X Low Latency, wat betekent dat je geen problemen met lipsynchronisatie zal ervaren bij het bekijken van video's.

Of knip de kabel door met deze volledig draadloze modellen

Bron afbeelding: TechRadar

1. RHA TrueConnect

Op vlak van geluidskwaliteit, zijn deze volledig draadloze oortjes de beste

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 13g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 20Hz - 20kHz | Drivers: 6mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 25 uur (met case) | Draadloos bereik: 10m | NFC: N/A

Gebalanceerd, gedetailleerd geluid

Uitstekende bouwkwaliteit

Betrouwbare verbinding

Zachte knoppen

Geen app om geluid aan te passen

Hoewel de TrueConnect de eerste echte draadloze oortjes van RHAs zijn, liet het bedrijf zien dat het tijd heeft gestoken in zijn onderzoek en ontwikkeling door er een paar van de beste echte draadloze oortjes op de markt van te maken. De combinatie van geluidskwaliteit, batterijduur en draadloze betrouwbaarheid betekent dat dit een paar oortjes is waarop je elke dag kunt vertrouwen.

De Jabra Elite 65t zet de standaard voor wat volledig draadloze oortjes moet zijn en, ongeacht wat RHA hier heeft gedaan met de TrueConnect, zijn het nog steeds geweldige oortjes. Vergeleken met de RHA TrueConnect heeft de Jabra meer functies met zijn handige modus voor omgevingsgeluiden om je bewust te maken van de omgeving en een app waarmee je het geluid op maat kan afstemmen.

De RHA heeft geen van deze functies, maar we hebben ze niet gemist, dankzij de betere geluidskwaliteit en draadloze betrouwbaarheid. De RHA voelt ook meer aan als een premium product dan de volledig plastic Jabra.

Lees de volledige review: RHA TrueConnect

Bron afbeelding: Jabra

2. Jabra Elite 65t

Een paar van de beste volledig draadloze oortjes die je kan kopen

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Kabel lengte: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 25 uur (met case) | Draadloos bereik: 8m | NFC: N/A

Uitstekende batterijduur

Gebalanceerde geluidskwaliteit

Beperkte eartip-keuze

Beperkte waterbestendigheid

Als je een paar volledig draadloze oordopjes van hoge kwaliteit wilt die niet de Apple AirPods zijn, dan moet de Jabra Elite 65t bovenaan je lijstje staan.

Na meer dan een maand met hen te hebben doorgebracht, waren we onder de indruk van het goed afgeronde pakket dat Jabra heeft gecreëerd: de oortjes bieden een subtiele, volwassen uitstraling en een betrouwbare draadloze verbinding, wat niet altijd het geval is met volledig draadloze oortjes. Bovendien klinken ze geweldig in vergelijking met de concurrentie.

Als je slechts voor één van deze twee het budget hebt, kies dan voor de Elite 65t.

Lees de volledige review: Jabra Elite 65t

Bron afbeelding: TechRadar

3. Optoma NuForce BE Free5

Goed instapmodel met een paar probleempjes

Akoestisch Design: Dynamisch afgesloten | Gewicht: N/A | Frequentierespons: 20Hz – 20,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dome | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 13 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Strak design

Comfortabel

Goede geluidskwaliteit en isolatie

Verbinding valt soms weg

Zachte knoppen

De NuForce BE Free5 draadloze oortjes laten zien hoe toegankelijk echte draadloze hoofdtelefoons vandaag de dag zijn. Voor ongeveer 80 euro hebben ze een strakker ontwerp dan de duurdere BE Free8, en klinken ze zelfs beter. We hebben echter ontdekt dat de linkeroortje soms kort uitvalt en we hopen dat NuForce dit probleem kan aanpakken.

De verbindingsproblemen in combinatie met de frustrerende bediening zorgt ervoor dat de BE Free5 niet de eerste plaats op onze lijst krijgt, maar ze bieden onmiskenbare prijs-kwaliteit op de markt van volledig draadloze oortjes.

Lees de volledige review: Optoma NuForce BE Free5

Bron afbeelding: TechRadar

4. Apple AirPods (2019)

De iconische oortjes krijgen een upgrade

Akoestisch design: Open achterkant | Gewicht: 4g (38g met case) | Drivertype: Dynamisch | Batterijduur: 5 uur | Batterijduur oplaadcase: 20 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Snellere verbinding

Draadloos opladen

Hands-free ‘Hey Siri’ functionaliteit

Draadloze oplaadcase kost extra

Audio is niet verbeterd

Hetzelfde design als het origineel

De tweede generatie Apple AirPods, de AirPods (2019), zijn niet helemaal de AirPods 2 waar we op gehoopt hadden, maar ze hebben wel een aantal coole functies.

Ze hebben nog steeds het iconische ontwerp van de originele AirPods (een goede of slechte zaak, afhankelijk van je eigen mening), en de geluidskwaliteit is helemaal niet veranderd. Het grootste deel van de upgrade komt van de nieuwe H1-hoofdtelefoonchip, die de connectiviteit en batterijduur verbetert en een nieuwe 'Hey Siri' spraakherkenningsfunctie mogelijk maakt.

De AirPods (2019) worden ook geleverd met een optionele draadloze oplaadcase, wat betekent dat je een Qi-compatibele oplaadmat kunt gebruiken om de case van stroom te voorzien, in plaats van een kabel in de Lightning-oplaadpoort aan de onderkant van de case te steken.

Net als hun voorgangers zijn ze supergemakkelijk te koppelen, maar ze zijn vooral geoptimaliseerd voor gebruik met iPhones - en ze zijn niet bepaald goedkoop.

Apple is nu opgehouden met het verkopen van de AirPods, maar veel winkels proberen nog steeds om hun resterende voorraad te verkopen.