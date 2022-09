Batterij iPhone 14 Pro Max blijkt kleiner dan verwacht

Vroeger had Apple een slechte reputatie op vlak van batterijduur. Zowel de iPhone, iPad als Apple Watch hadden vaker een oplaadbeurt nodig dan de concurrentie bij Android.

Het was pas met de lancering van de iPhone 11 dat hier verbetering zichtbaar was. Je kon eindelijk een volledige dag doen met je iPhone zonder tussendoor te moeten opladen. De iPhone 13 Pro Max had de beste batterijduur ooit (meer dan een dag) en kon zelfs concurreren met de beste Android-smartphones.

Hoewel Apple de batterijcapaciteit nooit bekendmaakt en alleen vermeldt hoe lang je bepaalde zaken met de iPhone kan doen, komt het eigenlijke cijfer altijd boven water. Apple moet bijvoorbeeld om juridische redenen bij bepaalde instanties aangeven hoe groot de batterijen zijn.

Dat is inmiddels gebeurd met de iPhone 14-serie, want Apple heeft de capaciteiten laten noteren (opens in new tab) bij een bedrijf voor gevaarlijke stoffen genaamd Chemtrec. Daarom weten we nu exact wat de capaciteit van elke batterij is.

Laten we beginnen met de standaard iPhone 14. Deze heeft een 3.279mAh-batterij wat een kleine upgrade is ten opzichte van de 3.227mAh van de iPhone 13. De iPhone 14 Plus heeft een 4.325mAh-batterij, wat slechts 2mAh minder is dan de iPhone 14 Pro Max.

Kijken we naar de iPhone 14 Pro, dan zien we een 3.200mAh-batterij. De iPhone 13 Pro had een 3.095mAh-batterij, waardoor dit de grootste upgrade in heel de reeks is. Ten slotte krijgt de iPhone 14 Pro Max een 4.323mAh-batterij, wat 29mAh minder is dan de 4.352mAh-batterij in de iPhone 13 Pro Max. Deze verandering zou echter niet merkbaar moeten zijn in de totale batterijduur.

(Image credit: Apple)

Analyse: Apple vertrouwt op... zichzelf?

Opvallend is dat Apple zijn schattingen voor de batterijduur van de nieuwe iPhones verhoogd heeft, ondanks het feit dat de groottes quasi gelijk zijn gebleven. Apple vertrouwt daarom op twee andere elementen voor die hogere schattingen, namelijk zijn eigen software en chipsets.

Optimalisaties in de software van iOS 16 en de chipsets (de A15 en A16 Bionic) moeten zorgen voor die extra uren. Apple heeft overduidelijk het nodige vertrouwen in de chipset en de software.

Wat ons betreft, blijft dit een gewaagde gok. In plaats van de batterijen groter te maken, vertrouwt Apple op software en efficiëntere chips om de batterijduur te verhogen.

De iPhone 14 Pro is de enige van de vier met een merkbaar grotere batterij (3,4% groter). De iPhone 14 Plus moet het ook goed doen, aangezien zijn hardware minder stroom vereist dan die van de Pro Max.

De iPhone 14 zou daarnaast een vergelijkbare batterijduur moeten hebben als de iPhone 13. Die maakt gebruik van de oude A15 Bionic chipset, dus hier moet de verbetering volledig van de software komen.

Bij de iPhone 14 Pro Max stellen we ons de meeste vragen. De kleinere batterij (ook al gaat het om een verschil van minder dan 1%) legt meer druk op de software en A16 chipset om een langere levensduur eruit te persen.

We zijn tot slot benieuwd wat dit betekent op de lange termijn. Hoe vaker je je iPhone oplaadt, hoe sneller de gezondheid van de batterij afneemt. Dit is een onvermijdelijk aspect van elke batterij, dat Apple zelfs met software niet kan tegengaan.