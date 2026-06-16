MOVA onthult robotstofzuiger met rollende dweilborstel

MOVA breidt zijn assortiment robotstofzuigers uit met de nieuwe Z70 Ultra Roller Complete. Het nieuwe topmodel is ontworpen om de hele schoonmaakbeurt dezelfde prestaties te leveren, zonder in te boeten aan reinigingskracht wanneer de dweil vuil wordt of moeilijk bereikbare plaatsen opduiken. De Z70 Ultra Roller Complete bouwt verder op de technologie van zijn voorganger, de Z60, en introduceert verschillende vernieuwingen op het vlak van dweilen, navigatie en onderhoudsgemak.

Altijd schoon water

Een veelvoorkomend probleem bij robotstofzuigers met dweil is dat de dweil tijdens het reinigen steeds vuiler wordt, waardoor vuil zich kan verspreiden naar andere ruimtes. De Z70 Ultra Roller Complete pakt dat aan met een systeem waarbij de rol voortdurend wordt bevochtigd met schoon water, terwijl vuil water en stofresten worden afgevoerd. Dankzij deze continue cyclus van ‘sproeien, dweilen, schrapen en opvangen’ blijft de reinigingsprestatie constant, van de eerste tot de laatste vierkante meter. Daarnaast oefent de robot extra druk uit op de vloer om opgedroogde vlekken, voetafdrukken en ander hardnekkig vuil efficiënter te verwijderen.

MOVA rust de Z70 Ultra Roller Complete bovendien uit met een systeem dat de dweilvezels tijdens het reinigen voortdurend actief houdt. Door de rol tot 800 keer per minuut op te frissen, blijft de dweil beter contact maken met de vloer en behoudt de robot zijn reinigingskracht van begin tot einde.

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Tot in de hoekjes

Om ook moeilijk bereikbare plaatsen schoon te maken, is de Z70 Ultra Roller Complete uitgerust met een aantal slimme functies. Dankzij AI-gestuurde randreiniging werkt de Z70 nauwkeuriger langs muren en plinten. Een uitschuifbare zijborstel helpt bovendien om stof en vuil uit hoeken, smalle kieren en moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen. Voor lage ruimtes, zoals onder zetels en bedden, kan de LiDAR-sensor tijdelijk worden ingetrokken. Daardoor kan de robot reinigen onder meubels met een vrije hoogte vanaf 10 centimeter. De robot kan bovendien drempels en obstakels tot 9 centimeter overbruggen, waardoor hij zich makkelijker door de woning verplaatst. Wanneer tapijten worden gedetecteerd, worden de dweilrol en zijborstel automatisch opgetild. Zo schakelt het toestel probleemloos tussen nat en droog reinigen zonder vocht achter te laten op tapijten.

Automatische reiniging

Ook op het vlak van gebruiksgemak zet MOVA een stap vooruit. Met de apart verkrijgbare vaste wateraansluiting kan de robot automatisch water bijvullen en vuil water afvoeren. Zo hoeven gebruikers minder vaak zelf het waterreservoir te vullen of te ledigen. Bij elke Z70 Ultra Roller Complete wordt bovendien een accessoirepakket voor één jaar meegeleverd, met onder meer filters, borstels en reinigingsmiddel. De robotstofzuiger wordt geleverd met drie jaar garantie.

De MOVA Z70 Ultra Roller Complete is verkrijgbaar vanaf 23 juni 2026 voor een adviesprijs van 1.399 euro.