Is jouw Roomba nog veilig? Dit betekent de Chinese overname van iRobot voor jou

We wisten al dat iRobot in zwaar weer zat, en nu heeft de maker van slimme stofzuigers officieel faillissement aangevraagd. De bedrijfsvoering wordt echter voortgezet onder de Chinese fabrikant Picea Robotics, een bedrijf dat al langer Roomba’s voor iRobot produceerde.

De Chapter 11-faillissementsaanvraag was noodzakelijk door de toenemende concurrentie en de hoge importtarieven die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan geïmporteerde apparaten. Momenteel worden de meeste iRobot-stofzuigers vanuit Vietnam naar de VS verscheept.

Wat dit betekent voor jouw Roomba? Volgens iRobot zelf verandert er voorlopig niets aan productondersteuning, de productie in de supply chain of de mobiele apps die bij de slimme apparaten horen. Je kunt je intelligente stofzuiger voorlopig dus gewoon blijven gebruiken in huis.

In juli, maar ook recentelijk tijdens Black Friday, hadden we mensen afgeraden om voor een Roomba te kiezen, aangezien we deze ontwikkeling al zagen aankomen. Het is dus niet zo dramatisch als we gedacht hadden, maar heel positief is het ook niet.

iRobot begon in 1990 als bedrijf in defensie- en ruimtetechnologie, voordat het in 2002 zijn eerste Roomba-stofzuiger lanceerde. Na een piek die was ontstaan door de wereldwijde pandemie werd het bedrijf in 2021 nog gewaardeerd op 3,56 miljard dollar, maar die waardering is inmiddels gedaald tot ongeveer 140 miljoen dollar.

Wat we weten over Picea Robotics

Picea is sinds 2016 actief. (Image credit: Picea)

Picea Robotics heeft zijn hoofdkantoor in de stad Shenzhen in het zuiden van China en is geen onbekende speler in de smart-homewereld. Naast het feit dat het bedrijf eerder al apparaten voor iRobot produceerde, werkt het bedrijf ook samen met Shark en Anker (het moederbedrijf van Eufy).

Picea Robotics, ook bekend als 3irobotix, heeft in het verleden ook een eigen reeks slimme robotstofzuigers gelanceerd. Daarnaast heeft het belangen in verschillende andere technologiegebieden, waaronder robotica-hardware, zo meldt The Verge.

De nieuwe eigenaar van het iRobot-merk is dus zeker geen nieuwkomer. De overkoepelende Picea Group bestaat sinds 2016 en heeft momenteel meer dan 600 medewerkers in onderzoek en ontwikkeling, en zo’n 5.000 medewerkers in de productie. Het bedrijf weet waarschijnlijk wat het doet, al is het in dit vroege stadium lastig te voorspellen wat het precies met iRobot van plan is.

iRobot stelt dat deze stap zal leiden tot “langetermijngroei en innovatie” en dat het merk sterker uit het faillissementsproces zal komen. Daarnaast wordt iRobot weer een privébedrijf, onder eigendom van Picea Robotics.