Dreame onthult robotstofzuiger die trappen kan beklimmen

Na een eerste presentatie op IFA 2025 keert de Cyber X (links op de foto hierboven) terug met belangrijke upgrades en zijn officiële lancering, waarmee een nieuw tijdperk voor trapreiniging wordt ingeluid.

Het adaptieve trapklimsysteem van de Cyber X is ontworpen voor optimale mobiliteit door het hele huis en ondersteunt verschillende soorten trappen: rechte trappen, L-vormige trappen, wenteltrappen en open trappen. Het systeem kan hellingen tot 42° beklimmen en werkt efficiënt op met tapijt beklede trappen. De robot kan een eerste trede tot 30 cm hoogte beklimmen en obstakels tot 35 cm overwinnen.

Dankzij het biomimetische systeem met vier rupsen beweegt de Cyber X met een snelheid van 0,2 m/s en heeft hij slechts 27 seconden nodig om één trede te beklimmen. De industriële rubberen rupsen, anti-klemsysteem en het drievoudige remsysteem zorgen voor optimale grip op verschillende vloertypes en garanderen veiligheid voor gebruikers, huisdieren en trappen. De robot beschikt bovendien over commerciële keurmerken én veiligheidskeurmerken. De geïntegreerde schokdemping zorgt daarnaast voor een soepele en zachte afdaling zonder schade aan vloeren.

Nieuwe X60-serie met drie robotstofzuigers

De X60 Pro-serie (rechts op de foto bovenaan) bouwt dan weer voort op Dreame’s geavanceerde technologie en bestaat uit drie modellen: X60 Pro Ultra Complete, X60 Pro Ultra Matrix en X60 Pro Master.

Dreame X60 Pro Ultra Complete

De Dreame X60 Pro Ultra Complete levert uiterst nauwkeurige schoonmaak, met een groter bereik en verbeterde detectie door het hele huis.

Als pionier van de MopExtend- en SideReach-technologie tilt Dreame innovatie nu naar een nog hoger niveau met de nieuwe UltraExtend-technologie. Deze zijborstel kan tot 12 cm uitschuiven en de dweilpad tot 18 cm. Deze evolutie is mogelijk dankzij Dreame’s nieuwe biomimetische robotarm met dubbele scharnierconstructie, een primeur voor het merk.

Bij het schoonmaken, beweegt het eerste scharnier opzij, terwijl de tweede arm zich naar voren uitstrekt om moeilijk bereikbare zones nauwkeurig schoon te maken. Hierdoor kan de robot efficiënt reinigen langs plinten, onder meubels, rond stoelpoten en in andere lastig bereikbare hoeken die traditionele robotstofzuigers vaak overslaan.

Uitgerust met het AI OmniSight System 3.0, dat twee 120° AI-camera’s combineert met VersaLift-navigatie, kan de robot meer dan 320 soorten objecten herkennen, obstakels detecteren vanaf slechts 10 mm en reageren binnen 0,1 seconde. Dat is sneller dan een mens dit kan. Dankzij het proactieve blauwe lichtsysteem detecteert de robot ook transparante vloeistoffen, die vaak moeilijk zichtbaar zijn voor het menselijk oog of eerdere robotgeneraties. Vervolgens activeert het systeem automatisch een speciale dweilmodus voor grondige reiniging.

Met een krachtige 42.000 Pa Vormax-zuigkracht, het HyperStream Detangling DuoBrush 2.0-systeem en het Thermal Deep Mop-systeem met 280 tpm verwijdert de robot moeiteloos hardnekkig vuil en vlekken in één beweging. Bovendien levert hij gegarandeerd klitvrije prestaties en streeploos dweilen op verschillende vloertypes en zet zo een nieuwe standaard voor krachtige slimme reiniging.

De geïntegreerde PowerMaster-technologie van de X60 Pro Ultra Complete zorgt voor ultrasnel 11A-laden, waardoor de batterijcapaciteit in slechts 5,5 minuten tot 24% herlaadt. Hierdoor kan de robot tot 1.000 m² reinigen op één acculading. Slim energiebeheer en meerdere batterijbeveiligingen zorgen voor betrouwbare en continue prestaties.

De robot kan ook drempels tot 5,2 cm en dubbele drempels tot 10 cm overbruggen. Het spoelsysteem met water van 100°C reinigt de dweilpads via 20 geïntegreerde sproeiers in het dockingstation, voor diepgaande reiniging en bacterieverwijdering. De thermische pads met faseverandering behouden minimaal 4 minuten lang een temperatuur boven 40°C, gecombineerd met 15N druk om vet en hardnekkige vlekken effectief te verwijderen.

Dreame X60 Pro Ultra Matrix & X60 Pro Master

De X60 Pro Ultra Matrix en X60 Pro Master combineren de geavanceerde technologie van de X60 Pro Ultra Complete met extra innovaties voor specifieke toepassingen.

De X60 Pro Ultra Matrix beschikt over een bekroond automatisch dweilwisselstation en een compartiment met drie reinigingsoplossingen, waardoor dweilen en reinigingsmiddelen automatisch worden aangepast aan verschillende ruimtes in huis. Zo worden per zone aparte dweilen gebruikt en kruisbesmetting beperkt.

Het systeem ondersteunt drie soorten dweilen:

Nylon dweilpads voor het verwijderen van vet in de keuken;

Sterk absorberende dweilen voor badkamers;

Thermische dweilen voor andere ruimtes, met constante temperatuur voor optimale reiniging.

De X60 Pro Ultra Matrix is verkrijgbaar in een standaard- en Vision-versie. De Vision-versie onderscheidt zich door een transparant docking-paneel en Soft Dot Matrix-verlichting, wat zorgt voor een premium design dat perfect aansluit bij een modern interieur.

De X60 Pro Master is uitgerust met een automatisch vul- en afvoersysteem, waardoor dagelijks onderhoud aanzienlijk eenvoudiger wordt. Het compacte docking-station - slechts 416 × 443 × 249 mm en daarmee kleiner dan de meeste broodroosters - past moeiteloos in vrijwel elke woning. Professionele installatie is wel een vereiste.

Op 27 mei zal Dreame ten slotte de prijzen en verkoopdata van de X60-serie bekendmaken, evenals meer functies van de Cyber X.