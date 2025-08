Beveiligingscamera's en videodeurbellen van Ring kunnen voortaan dieren detecteren

Ring lanceert slimme Dierdetectie, een nieuwe AI-aangedreven functie binnen de Slimme Meldingen. Met deze functie kunnen Ring-klanten hun camera's en deurbellen zo instellen dat ze bewegende dieren detecteren, hiervan opnames en meldingen ontvangen, of bewegingen van dieren juist uitschakelen. Dierdetectie is beschikbaar voor alle Ring Home-abonnementen.

De toevoeging van Dierdetectie is een directe reactie op de feedback van Ring-klanten, die behoefte hadden aan meer controle over meldingen en de mogelijkheid om hun huisdieren binnen of buiten te volgen. Klanten hebben volledige controle over de opname- en meldingsinstellingen, zodat ze de functie precies naar wens kunnen aanpassen of zelfs uitschakelen.

De nieuwe Ring Dierdetectie wordt stapsgewijs uitgerold en zal uiterlijk 7 augustus beschikbaar zijn voor de volgende Ring apparaten:

Ring Binnencamera 2de Generatie

Ring Draai- en kantelbare binnencamera

Ring Battery Doorbell

Ring Doorbell Wired

Ring Floodlight Cam Wired

Ring Spotlight Cam

Ring Outdoor Cam