Samsung Galaxy Watch FE: nieuws, geruchten en meer

Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke releaseschema houdt, dan lijkt het erg waarschijnlijk dat we dit jaar een Samsung Galaxy Watch 7 zullen krijgen. We hebben tegelijkertijd ook leaks voorbij zien komen die het hadden over een goedkoper model met de FE-naam (Fan Edition) die Samsung vaker heeft gebruikt voor goedkopere varianten van zijn producten, zoals de Samsung Galaxy S23 FE.

Hieronder hebben we alle leaks en geruchten over de Samsung Galaxy Watch FE voor je verzameld (en dat zijn er steeds meer). De Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch FE zullen naar verwachting samen met een heleboel andere gadgets van Samsung worden gelanceerd, waaronder de Samsung Galaxy Z Fold 6, Samsung Galaxy Z Flip 6, Samsung Galaxy Buds 3 en waarschijnlijk ook de Samsung Galaxy Ring.

Samsung Galaxy Watch FE: prijs en releasedatum

De lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Watch FE is waarschijnlijk verbonden met de lanceringsdata van de Z Fold 6, de Z Flip 6, de Galaxy Buds 3 en de Galaxy Ring. Naar verwachting zullen al deze apparaten namelijk onthuld worden tijdens hetzelfde Samsung Unpacked-evenement.

Er vond in januari al een Unpacked-evenement plaats, maar volgens insiders staat het volgende evenement gepland voor woensdag 10 juli. Dat is nog niet officieel bevestigd, maar die datum is ook door een tweede bron genoemd en dat maakt het alweer iets geloofwaardiger.

Als 10 juli inderdaad de datum is wanneer de Galaxy Watch FE en de Galaxy Watch 7 zullen worden gelanceerd, dan is dat bijna precies een jaar na de lanceringsdatum van de Samsung Galaxy Watch 6. In dat geval zou Samsungs releaseschema dus wel consistent zijn.

Als we het hebben over de prijs, dan is het vrij duidelijk dat de Galaxy Watch FE bestaat om een betaalbare optie te bieden voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe smartwatch. We hebben echter nog geen exacte prijs gezien in de leaks en geruchten die tot nu toe zijn verschenen. Het is overigens mogelijk dat dit nieuwe model gebaseerd zal zijn op de Samsung Galaxy Watch 4 en dat model vind je momenteel bij verschillende retailers rond de 140 euro.

Samsungs meest recente flagship smartwatch, de Galaxy Watch 6, haal je momenteel in huis vanaf 199 euro. De prijs van de nieuwe Samsung Galaxy Watch FE zal naar verwachting dus ergens tussen die twee prijzen in zitten. De prijs zal in ieder geval een grote invloed hebben op hoe aantrekkelijk het nieuwe horloge zal zijn.

Een recente leak gaf aan dat de prijs van de Galaxy Watch FE ergens tussen de 199 en 219 euro zou zitten. Het lijkt er dus op dat de nieuwe versie iets duurder zal zijn dan de Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch FE: Leaks en geruchten

Er zijn niet echt heel veel leaks en geruchten verschenen over de Samsung Galaxy Watch FE. De meeste informatie die we tot nu toe zijn tegengekomen, suggereert simpelweg dat het apparaat onderweg is. Recentelijk zagen we bijvoorbeeld supportpagina's voor het apparaat verschijnen op Samsungs eigen website.

Er is ook wel een beetje informatie verschenen over de oplaadsnelheid, die schijnbaar maar 5W zal zijn (minder dan bij de Galaxy Watch 6). Dat is niet echt geweldig nieuws, maar natuurlijk snappen we dat Samsung ergens op moet besparen.

Verder zijn andere geruchten vooral ingegaan op de naam van deze smartwatch. Eén bekende leaker gokt dat hij toch niet de Galaxy Watch FE zal heten, maar zal worden verkocht als de Samsung Galaxy Watch 4 (2024). We zullen nog even moeten wachten om erachter te komen wat de uiteindelijke naam van dit apparaat zal zijn.

De Galaxy Watch 4 heeft een 1,4-inch Super AMOLED-scherm (450 x 450 pixels), draait op een Exynos W920-processor, heeft 1,5GB RAM en 16GB opslagruimte. We hopen dat minimaal een paar van deze specs een upgrade zullen krijgen als er een vernieuwd model verschijnt in 2024.

Dat lijkt echter niet het geval te zijn volgens een leak met specs en renders van het apparaat. Op basis daarvan lijkt het namelijk eerder een Galaxy Watch 4 met een nieuwe naam te worden. Als dat echt het geval blijkt te zijn, hopen we dat daar wel rekening mee wordt gehouden in de prijs.

Volgens een officiële certificering zal Galaxy Watch FE uiteindelijk toch de naam zijn die Samsung gaat gebruiken, ook al kunnen de specs dus erg vergelijkbaar zijn met die van de Galaxy Watch 4.

Verder hebben we wel al een beetje officieel nieuws vanuit Samsung gekregen. Het bedrijf heeft namelijk bevestigd dat toekomstige Galaxy Watches voorzien zullen zijn van een groot aanbod aan AI-features voor nog gedetailleerdere, gepersonaliseerde gezondheidsstatistieken. Het is dus ook mogelijk dat sommige of al deze features beschikbaar zullen zijn op het budgetmodel.

Een laatste gerucht dat nog het vermelden waard is, is dat we misschien ook een Galaxy Watch Ultra krijgen dit jaar. Het lijkt erop dat Samsung met zijn line-up van smartwatches de strijd aan wil gaan met Apple. Apple biedt namelijk ook een standaard smartwatch, goedkopere Apple Watch SE 2 en premium Apple Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Watch FE: wat we willen zien

We zullen nog even moeten wachten tot Samsung de Galaxy Watch FE officieel zal onthullen, maar in de tussentijd hebben we wel alvast een aantal dingen op een rijtje gezet die we graag willen zien.

1. Een lage prijs

Laten we onze meest voor de hand liggende wens maar als eerste benoemen. De Galaxy Watch FE lijkt geïntroduceerd te worden als een goedkoper alternatief voor de Samsung Galaxy Watch 7 en we hopen dan ook dat hij ook echt een stuk goedkoper is dan het flagship model. De kleinste Apple Watch SE 2, met alleen Wi-Fi, kost momenteel bijvoorbeeld bij Apple 279 euro en we zouden toch graag zien dat Samsungs budgetoptie een flink lagere prijs krijgt dan deze concurrent.

2. Een goede batterijduur

Smartwatch-eigenaars zijn nog steeds vrijwel altijd op zoek naar een model met een langere batterijduur. Als Samsung de Galaxy Watch FE een minder krachtige processor en misschien een minder fel scherm geeft, dan zou dat de batterijduur wel eens kunnen verlengen ten opzichte van de duurdere Galaxy Watches.

Er moeten dan ook wel wat andere redenen zijn om het goedkopere model te kopen in plaats van de duurdere modellen naast alleen die lagere prijs. Als Samsung deze versie van zijn smartwatch een betere batterijduur kan geven, dan is dat een vrij goede reden.

3. Een stevige bouwkwaliteit

Een van de gevaren van het uitbrengen van een goedkopere variant van een bestaand product is dat er kan worden ingeleverd op de bouwkwaliteit en dat is iets dat we bij de Galaxy Watch FE niet willen zien gebeuren. Samsung zou moeten proberen om toch nog een zo stevig en premium mogelijk product te leveren voor dit prijspunt. Natuurlijk moet er wel op sommige onderdelen worden bespaard, als het horloge maar niet aanvoelt alsof het volledig van goedkoop plastic is gemaakt.

De Galaxy Watch 4 is voorzien van een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid en voldoet ook aan de MIL-STD-810 militaire standaard. We hopen dan ook dat de Galaxy Watch FE dit over zal nemen.

4. Verschillende opties

Het lijkt erop dat de standaard Samsung Galaxy Watch 7 beschikbaar zal zijn in een aantal verschillende formaten en we hopen dat er ook meerdere formaten zullen zijn van de Galaxy Watch FE. Niet iedereen heeft namelijk even grote polsen.

Nu we het toch over verschillende opties hebben, het zou ook mooi zijn als we een aantal nieuwe kleuren krijgen om uit te kiezen. Dit is dan ook iets dat fabrikanten vaak aanbieden om goedkopere producten extra interessant te maken.

5. Slimme features

We hebben het al gehad over de AI-features die Samsung gaat uitrollen op zijn toekomstige smartwatches en we hopen dat veel van deze features (in ieder geval de meest handige features) ook op de Samsung Galaxy FE zullen verschijnen.

Er zijn al geruchten voorbij gekomen die suggereerden dat Wear OS 5 binnenkort beschikbaar zal zijn op de Samsung Galaxy Watches, dus we hopen dat de Galaxy Watch FE niet zal teleurstellen op het gebied van software in vergelijking met de andere smartwatches van Samsung.