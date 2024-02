Samsung Galaxy Watch 4 krijgt dit jaar misschien verrassende reboot

Fans van Samsungs smartwatches zijn momenteel misschien vooral gefocust op de Samsung Galaxy Watch 7, die naar verwachting later dit jaar zal worden gelanceerd, maar een aantal nieuwe geruchten suggereren dat de oudere Samsung Galaxy Watch 4 misschien voor die tijd nog een vernieuwde versie krijgt.

De bekende leaker Roland Quandt (via Phandroid) claimt dat de Galaxy Watch 4 in 2024 een (iets) verbeterde versie krijgt en dat daarnaast ook de Galaxy Tab S6 Lite een nieuwe variant krijgt (ook voor 2024). Er is nog geen duidelijke indicatie gegeven voor wanneer deze apparaten zullen verschijnen, maar Quandt claimt wel dat ze "binnenkort kunnen verschijnen".

Als ze inderdaad binnenkort al worden gelanceerd, dan verschijnen ze dus ook naar verwachtig eerder dan de Galaxy Watch 7. Gebaseerd op eerdere Samsung smartwatch-lanceringen verwachten we voor dat model ergens in augustus pas een aankondiging.

Waarom zou Samsung nou eigenlijk zijn Galaxy Watch 4 uit 2021 een reboot geven? Wij denken dat het bedrijf deze Watch 4 misschien wil positioneren als zijn budgetvriendelijke smartwatch binnen zijn smartwatch-line-up. Hij zou dus bijvoorbeeld een vergelijkbare plaats in kunnen nemen als de Apple Watch SE binnen Apple's line-up.

De originele Apple Watch SE was in principe een combinatie van het design van de Apple Watch Series 6 en de features van zijn twee voorgangers. Twee jaar later lanceerde Apple de Apple Watch SE 2 en nu zou het dus kunnen dat Samsung iets vergelijkbaars zal doen met de Galaxy Watch 4 (en misschien ook de Galaxy Watch 4 Classic).

De Watch 4 was de eerste Samsung-smartwatch die draaide op een versie van Google's Wear OS in plaats van Samsungs eigen Tizen-besturingssysteem. Hij wordt momenteel nog steeds verkocht door Samsung op zijn eigen website, maar hij draait nog op een oudere Exynos W920-chip en heeft enigszins verouderde specs. Er is ook maar vier jaar aan software-ondersteuning beloofd voor dat oorspronkelijke model, dus een vernieuwde versie kan ervoor zorgen dat de Watch 4 nog wat langer in leven zal blijven als Samsungs budget smartwatch.

Voor wie is de Galaxy Watch 4 bedoeld?

(Image credit: Samsung)

Dit lijkt een belangrijk jaar te worden voor Samsung als het gaat om nieuwe wearables. De Samsung Galaxy Ring schijnt namelijk ook "later dit jaar" te verschijnen en de gelekte Samsung Galaxy Fit 3 en Samsung Galaxy Watch 7 zijn naar verwachting ook onderweg.

Waar past een vernieuwde Galaxy Watch 4 dan eigenlijk in Samsungs totaalplaatje? Momenteel kost de oorspronkelijke Watch 4 je gemiddeld minstens 149 euro. We hopen dat een nieuwe versie van dit horloge met een aantal verbeterde specs (bijvoorbeeld met de Exynos W930-chip uit de Galaxy Watch 6) ook nog steeds een vergelijkbare prijs zou kunnen behouden.

De Galaxy Fit 3 zal qua prijs misschien ergens rond de 100 euro gaan kosten en de Galaxy Watch 6 is momenteel bij Samsung te koop vanaf 241 euro (voor de 40 mm variant). Er is dus nog wel ruimte voor de Watch 4 om een relatief budgetvriendelijke optie te worden tussen de Fit en de flagship smartwatches in.

Een aantal van de belangrijkste verschillen tussen de Fit-serie en de Watch-serie zijn dat de Watch-modellen ondersteuning bieden voor het installeren van third-party apps en dat ze meer features hebben zoals bijvoorbeeld ingebouwde GPS. Als je dit soort features nodig hebt (of gewoon graag wil), maar je de Galaxy Watch 6 of 7 iets te duur vindt, dan kan je misschien beter nog even wachten om te zien of Samsung zijn smartwatch uit 2021 inderdaad nieuw leven in zal blazen.