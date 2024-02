Samsung Galaxy Ring is al gespot in de Good Lock-app

De Samsung Galaxy Ring wordt pas later dit jaar verwacht, maar er is nu al een speciaal icoon voor de ring ontdekt in Samsungs Good Lock-app. Met die app kan je je Samsung-apparaten nog verder naar wens aanpassen dan via de normale instellingen.

De Galaxy Ring werd door Reddit-gebruiker SpottedMe (via SamMobile) ontdekt in de Good Lock-app naast de Galaxy Watch en Galaxy Buds op een lijst met apparaten waarvan je de batterijstatus via een widget kan weergeven op je telefoon.

De Galaxy Ring is natuurlijk nog niet te kopen, dus je hebt er momenteel ook nog weinig aan dat hij wel op deze lijst in Good Lock staat, maar dit suggereert in ieder geval wel dat Samsung de app al heeft voorzien van de nodige updates om Galaxy Ring-widgets te kunnen ondersteunen.

Zo ziet de Samsung Galaxy Ring eruit in de Good Lock-app:

Wat weten we tot nu toe eigenlijk al over de Galaxy Ring? Nou, een leidinggevende bij Samsung, genaamd Patrick Chomet, heeft bevestigd in een gesprek met TechRadar dat het apparaat "een aantal dingen [zal doen] met Samsung Health die erg indrukwekkend zijn [op het gebied van] slaap." We weten nu dus al vrijwel zeker dat de ring bepaalde slaaptrackingsfeatures zal hebben, net als de uitstekende Oura Ring.

Voor de Ring officieel onthuld werd tijdens Galaxy Unpacked, heeft Samsung ook nog een aantal trademarks en patenten aangevraagd voor slimme ringen met ECG- en PPG-sensoren. We kunnen er dus waarschijnlijk ook wel van uitgaan dat de Galaxy Ring je hartslag kan meten en ook onregelmatigheden in je hartslag kan detecteren.

Volgens geruchten zal er misschien ook een SpO2-sensor in de Galaxy Ring zitten, zodat je ook je zuurstofsaturatie in de gaten kan houden. We hebben echter nog geen bewijs voor deze feature gezien.

Image 1 of 4 (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung) (Image credit: Samsung)

We hebben overigens ook al het een en ander gehoord over het mogelijke gewicht en de mogelijke kleuropties van de Galaxy Ring. Een recent verslag van SamMobile gaf aan dat Avi Greengart al een prototype van de Samsung Galaxy Ring in handen heeft gehad. Volgens Greengart (via Threads) is het apparaat "ongelofelijk" lichtgewicht en zal het beschikbaar zijn in verschillende maten tot maat 13 (22,2 mm). Verder claimt Greengart ook nog dat de Galaxy Ring zal worden gelanceerd met drie verschillende afwerkingen.

Samsung heeft zelf in ieder geval ook al aangegeven dat er "later dit jaar" een "grote update" voor de Health-app zal verschijnen. Het zou dus ook vrij logisch zijn als de Galaxy Ring samen met deze softwareveranderingen zou verschijnen. Misschien zien we hem dus weer tijdens het volgende Galaxy Unpacked-evenement. Dat evenement zal naar verwachting ergens in juli of augustus plaatsvinden.

In de tussentijd zullen we vast nog meer te horen krijgen over deze nieuwe wearable van Samsung.