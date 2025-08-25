We hebben tientallen sporthorloges getest in 2025: deze dragen we nog steeds

Bij TechRadar zijn we ondertussen aardig wat menselijke proefkonijnen rijk als het op fitnessgadgets aankomt. Van hartslagmeters tot slimme ringen: zodra er iets nieuws verschijnt, testen we het uit. En eerlijk is eerlijk, op onze redactie zitten genoeg mensen die daar de perfecte gelegenheid voor hebben. Of het nu gaat om hardlopen, hiken, wandelen of zelfs een avondje los in de moshpit: wij bewegen genoeg om de nieuwste snufjes goed aan de tand te voelen.

De populairste categorieën? Toch echt de smartwatches en fitnesstrackers: deze apparaten houden al je trainingen, slaap (of gebrek daaraan) en herstel bij. In 2025 alleen al hebben we er al flink wat om de pols gehad. Sommige hebben we uitgebreid gereviewd, andere een paar dagen gedragen om te kijken hoe ze presteren op vlak van gezondheid en fitness.

Hier volgt een greep uit de modellen die dit jaar al voorbij zijn gekomen:

We hebben daarbij van alles om de pols gehad: van budgetvriendelijke fitness trackers zoals de Xiaomi Watch S4 en Huawei Fit 4 Pro tot prijzige toppers als de Venu X1 en de Watch8 Classic.

Twee modellen die zich echt naar de top van onze lijstjes vochten, zijn de Samsung Galaxy Watch8 en de OnePlus Watch 3. De Watch 8 blinkt uit met uitgebreide smartwatchfuncties en sterke hardloopstatistieken, en net als de Venu X1 is hij opvallend slank om te dragen. Toch merken we dat je de Watch 8 eigenlijk pas volledig benut in combinatie met een Samsung-telefoon, en die hebben we niet altijd bij de hand.



De Venu X1 pakt dan net wat meer punten mee dankzij handige extra’s, zoals de ingebouwde zaklamp en de Primary Race-widget.



De OnePlus Watch 3 heeft een indrukwekkende batterijduur, een mooi design en sterke gezondheidsfuncties, maar we waren niet altijd even tevreden over hoe dit horloge de trackingdata interpreteerde.

De Garmin Venu X1 weet voor ons eigenlijk het beste van alles te combineren. De hardloopinzichten en de mogelijkheden om routes te plannen zijn uitstekend, de herstelfuncties zoals de Training Readiness-score zijn bijzonder nuttig, en daarnaast zit het horloge vol leuke extra’s zoals de ingebouwde LED-zaklamp en de kaarten in kleur.

Dankzij het slanke ontwerp en de stoffen band, in combinatie met de gebogen roestvrijstalen achterkant, is hij bovendien erg comfortabel. Met de always-on display uit halen we zonder moeite een volle week batterijduur, veel meer dan bij de Watch 8.

We merken dat we de Venu X1 vaker dragen dan de andere horloges die we dit jaar hebben getest. Dat wil niet zeggen dat die andere modellen niet de moeite waard zijn, iedereen heeft natuurlijk een andere smaak en focust op andere zaken. Maar als je als hardloper op zoek bent naar een slanke smartwatch met uitgebreide route-opties en sterke herstelstatistieken, dan komt de Venu X1 voor ons toch echt het dichtst bij perfectie.