Verrassing! Animal Crossing: New Horizons krijgt gratis update en Switch 2 Edition

Nintendo heeft aangekondigd dat Animal Crossing: New Horizons op 15 januari 2026 een Nintendo Switch 2 Edition en gratis nieuwe content krijgt. Wie de game nog niet heeft, betaalt 64,99 euro voor de Switch 2 Edition en wie de game al heeft gekocht voor de originele Switch, kan het upgradepack kopen voor 4,99 euro.

Deze nieuwe versie bevat verbeteringen, waaronder een hogere resolutie die tot 4K gaat in tv-modus, plus muisbediening met de Joy-Con om huizen te decoreren, aangepaste ontwerpen te maken en berichten op het prikbord te schrijven.

Spelers kunnen ook bewoners vinden door hun naam te roepen met de megafoon in de game via de Switch 2-microfoon, deelnemen aan online sessies met 12 spelers als iedereen de Switch 2 Edition speelt, en samen met vrienden deelnemen aan CameraPlay.

New Horizons heeft sinds 2021 geen downloadbare content (DLC) meer gehad en niemand had deze update (versie 3.0) zien aankomen. Hij introduceert geheel nieuwe functies, waaronder de feestelijke opening van het Resort Hotel op de pier, dat wordt gerund door de familie van Kapp'n. Spelers kunnen kamers inrichten en gasten van buiten het eiland uitnodigen.

Er wordt ook een nieuwe reset-service toegevoegd om het eiland op te ruimen en een upgrade van de opslag biedt ruimte voor maximaal 9.000 items, evenals bomen, struiken en bloemen. Spelers met een abonnement op Nintendo Switch Online kunnen maximaal drie eilanden maken en opslaan, met vrienden spelen en online samenwerken.

Ten slotte introduceert de update items, zoals de Ultra Hand uit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en enkele Nintendo-consoles. Specifieke console-items kunnen worden gebruikt om bepaalde klassieke Nintendo-titels in de game te spelen voor Switch Online-leden.

Amiibo uit The Legend of Zelda en Splatoon kunnen zelfs worden gebruikt om bepaalde personages uit te nodigen in New Horizons en verschillende items te ontgrendelen die zijn geïnspireerd op de games.