Trust lanceert betaalbare Forta Wireless Gaming Headset voor PS5

GXTrust heeft vandaag zijn gamingassortiment uitgebreid met de lancering van de Forta Wireless Gaming Headset. Het is een officieel gelicentieerde PlayStation 5-headset en de draadloze opvolger van de Forta Gaming Headset. De nieuwe uitvoering beschikt over alle premium-functies die gamers mogen verwachten, zoals meeslepend geluid, naadloos verbinden met de console en een ultracomfortabel ontwerp, maar nu ook maximale bewegingsvrijheid.

De Forta Wireless Gaming Headset is speciaal ontworpen voor PlayStation-fans en maakt gebruik van een draadloze verbinding met ultralage latency via een 2,4GHz USB-ontvanger. Hierdoor krijgen spelers alle bewegingsvrijheid zonder concessies te doen aan prestaties. Zonder haperingen wordt elke spelersactie direct en nauwkeurig opgevolgd, waardoor gamers volledig opgaan in elk cruciaal moment van de game.

Met krachtige 50mm-drivers en ondersteuning voor 3D Audio in compatibele PS5-games zorgt de headset voor rijk en gedetailleerd geluid. Van intense multiplayergevechten tot uitgebreide singleplayer-ervaringen, elke voetstap en explosie is tot in de kleinste details hoorbaar, wat zorgt voor een meeslepende game-ervaring.

De Forta Wireless is ontworpen voor lange en intensieve speelsessies. Zelfstellende oorkappen en een verstelbare hoofdband in combinatie met extrazachte over-ear oorkussens zorgen voor langdurig comfort. De afneembare cardioïde microfoon biedt heldere communicatie tijdens het gamen en kan eenvoudig worden verwijderd wanneer deze niet nodig is. Dankzij de on-ear volumeregeling en mute-knop blijven alle belangrijke bedieningsfuncties binnen handbereik, zonder de gameplay te onderbreken.

De geïntegreerde oplaadbare batterij levert tot wel 55 uur speeltijd met één oplaadbeurt. Wanneer opladen nodig is, kunnen gamers blijven doorspelen via de meegeleverde 1 meter lange USB-C-naar-USB-C-kabel, zodat geen enkel moment van de actie gemist hoeft te worden.

Met de Midnight Black-, White- en exclusieve Black & White-kleurstelling (alleen verkrijgbaar bij Amazon), sluit de Forta Wireless Gaming Headset naadloos aan bij het ontwerp van de PS5-console, en combineert deze prestaties, comfort en officiële PlayStation-compatibiliteit met volledige bewegingsvrijheid.

De Forta Wireless Gaming Headset is nu verkrijgbaar op trust.com en bij bekende retailers zoals Bol, MediaMarkt, DreamLand en Amazon tegen een adviesprijs van 79,99 euro.