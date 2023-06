5 redenen om nieuwe draadloze oordopjes te kopen voor de zomer

De beste noise-cancelling oordopjes en hoofdtelefoons op de markt gaan niet eeuwig mee (met uitzondering van de Fairbuds XL). Het is jammer genoeg een feit dat er veel tech in de kliko wordt gedumpt en het feit dat er jaarlijks nieuwe versies van bestaande smartphones en oordopjes op de markt komen, helpt daar ook niet erg bij.



Toch klopt het dat zelfs de beste draadloze koptelefoons en draadloze oordopjes een houdbaarheidsdatum hebben. Na een tijdje is het echt tijd om je favoriete oordopjes in je nachtkastje op te bergen en voor een nieuw product te gaan. Dit zijn vijf goede redenen waarom je in de zomermaanden nieuwe oordopjes moet halen voor het beste geluid en comfort.

1. Bluetooth-bandbreedte neemt toe: hi-res audio komt eraan

(Image credit: Oneplus)

Het simpele feit is dat de Bluetooth-chip in je oordopjes of koptelefoon er niet jonger op wordt. Maar de waarheid is dat naarmate de Bluetooth-technologie vordert en jaar na jaar verbetert, bepaalde versies van Bluetooth zullen verouderen. Er zijn een heleboel nieuwe functies die je misschien wel zou willen, maar niet kunt krijgen omdat je smartphone ze niet ondersteunt.

Dit is het geval met Bluetooth 5.2, dat de deur opent naar Bluetooth LE Audio (voor het eerst onthuld op CES 2022), de zeer gewenste LC3-codec en Auracast audio sharing. Ondersteunen je oordopjes de iets oudere Bluetooth 5.0? Dan kun je een upgrade overwegen.

En nu de Google Pixel 7 een van de eerste smartphones is die ondersteuning krijgt voor Bluetooth LE Audio met de LC3-codec (geïntroduceerd in Android 13), plus ruimte voor Auracast audio-sharing, staan er oordopjes op de planning met mogelijkheden voor hoge-bandbreedte.

En hoeveel beter kunnen BLE Audio-oordopjes zijn? We hebben het over "meer dan het dubbele van de Bluetooth LE-datasnelheid, tot vier tot zes megabit, misschien zelfs tot acht megabit afhankelijk van de manier waarop de specificatie wordt opgesteld", aldus Chuck Sabin, senior marketingdirecteur van Bluetooth SIG, die sprak op een recente persconferentie over de toekomst van Bluetooth. Het belangrijkste is dat je geen speciale LDAC, aptX HD of andere speciale codec nodig hebt.

Oordopjes zoals de OnePlus Buds Pro 2 ondersteunen het al.

2. Size matters

Sony LinkBuds S zijn onze huidige keuze voor mensen met kleinere oren. (Image credit: TechRadar)

Afmetingen van producten veranderen snel in de techwereld. Van computers ter grootte van een huis tot een smartphone en hetzelfde geldt voor oordopjes. De hardware die in je oordopjes is weggestopt, ontwikkelt zich net zo snel als de software die zich ernaast bevindt. Dit betekent kleinere, meer ergonomische en comfortabele oordopjes.

De Sony LinkBuds S, waarvan een oordopje slechts 4,8 gram weegt, zijn een van de beste oordopjes voor kleinere oren. Ter vergelijking: de Sony WF-1000XM4 wegen 7,3 gram per oordopje. Dat is een verschil van maar liefst 40% of 2,5 gram per oordopje. De nieuwere Sony WF-C700N is ook een goede keuze, die zijn 37% lichter en 38% kleiner dan de topklasse WF-1000XM4.

Als je oordopjes niet goed passen, zwaar aanvoelen of makkelijk uitvallen, zijn er nieuwere, betere en lichtere opties beschikbaar sinds de laatste keer dat je hebt gewinkeld.

3. De batterij degradeert

(Image credit: TechRadar)

Het kan een behoorlijke schok zijn als bepaalde dure draadloze oordopjes het begeven. Het besef dat die dure oordopjes die je hebt gekocht misschien maar een paar jaar meegaan bij dagelijks gebruik kan zuur zijn.

Hoe lang moeten de batterijen van je oordopjes meegaan? Dat is moeilijk om met zekerheid te zeggen. Een behoorlijk aantal factoren heeft hier invloed op, waaronder hoe vaak je ze gebruikt, hoe vaak je ze oplaadt (en of je ze 's nachts in het stopcontact laat zitten), hoe vaak je belt of ANC gebruikt en zelfs of je de oordopjes regelmatig schoonmaakt.

Wat je moet weten is dit: de batterijen in je oordopjes gaan na verloop van tijd achteruit. Waarom? Er ontstaat kristalvorming aan de binnenkant van de batterij, waardoor de elektrische weerstand toeneemt. Het resultaat is een geleidelijke vermindering van de batterijduur, zelfs na volledig opladen.

4. Oordopjes zijn een goede motivatie om te sporten

(Image credit: Future / Michelle Rae Uy)

Fantastisch klinkende maar relatief goedkope oordopjes zijn een geweldige manier om je workouts een kickstart te geven.

Welke oordopjes kunnen we aanraden? De IP68-gecertificeerde JBL Reflect Aero klinken uitstekend voor de prijsklasse en we vinden ook de JLab Go Air Sport geweldig. Speciaal voor de fitnessliefhebber onder ons hebben we een koopgids met de beste sportoordopjes van 2023.

5. Je wilt liever oordopjes in plaats van een koptelefoon

(Image credit: Bose)

Zelfs de beste noise-cancelling hoofdtelefoon kan zwaar en onhandig aanvoelen als je hem niet draagt, vooral omdat je de nieuwste modellen niet meer kan inklappen en in plaats daarvan plat in hun harde beschermhoes liggen.

Oordopjes kun je echter gewoon makkelijk in je zak stoppen tot je ze nodig hebt, en er zijn zoveel prijsklassen om uit te kiezen! Een goede keuze is altijd de Sony WF-1000XM4, een setje van de beste draadloze oordopjes die je kan vinden.

Volgens ons is de ultieme luxe-aankoop toch de Bose QuietComfort Earbuds 2. Daar heb je geen spijt van.