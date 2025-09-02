Deze drie MacBooks zijn nu "verouderd" volgens Apple: moet je per se een nieuwe kopen?

Apple heeft zojuist drie MacBooks toegevoegd aan de lijst met "verouderde" producten. Die categorie is bedoeld voor technologie die meer dan zeven jaar oud is. Dit begint trouwens te tellen vanaf het moment dat het product op de markt is gebracht en niet vanaf het moment dat jij het hebt gekocht.

De 11-inch MacBook Air uit 2015 en de MacBook Pro's (13 en 15 inch) uit 2017 zijn nu op deze lijst gezet. Dit is geen verrassing, aangezien deze drie MacBooks al op de lijst met "vintage" producten zijn gezet. Dit is een soort tussenstap op weg naar de categorie "verouderd".

Deze aankondiging herinnert ons eraan dat het tijd is om die tien jaar oude (of bijna tien jaar oude) laptop met pensioen te sturen en te vervangen door iets nieuws.

Zoals Apple op zijn eigen website uitlegt, biedt het geen service meer voor de hardware van verouderde apparaten en kunnen reparatiecentra ook geen onderdelen meer voor deze apparaten bestellen. Voor MacBooks geldt als enige uitzondering dat Apple soms iets langer batterijreparaties aanbiedt. Ook dit duurt echter maximaal 10 jaar (afhankelijk van de beschikbaarheid van onderdelen).

Het is ten slotte geen geweldig idee om je MacBook zodanig lang te gebruiken. Deze drie MacBooks krijgen namelijk al een tijdje geen software-updates meer. Dat wil zeggen dat je niet alleen nieuwe functies mist, maar ook beveiligingsupdates. Daardoor is je MacBook kwetsbaarder voor virussen, cyberaanvallen en meer.