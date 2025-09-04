Waarom je spijt krijgt van een laptop met 8GB RAM in 2025

Die kleine pauze wanneer je je scherm deelt tijdens een videogesprek. Het haperen wanneer je terugschakelt naar je browser. Klinkt dit herkenbaar? Dan is de kans groot dat je laptop simpelweg te weinig geheugen heeft, want met slechts 8GB RAM kom je vandaag de dag echt niet meer ver.

8GB heeft een mooie, lange tijd meegedraaid. Eind jaren 2000 was het de standaard op premium laptops, en zelfs toen het later doorschoof naar budgetmodellen, voldeed het meestal prima.



Maar dat tijdperk is voorbij. In 2025 is 16GB of meer de enige verstandige keuze voor iedereen die geeft om de dagelijkse prestaties en als je echt soepel wilt multitasken met je laptop.

Te weinig geheugen

Als je de bovenstaande symptomen herkent, dan komt dat haperen doordat je laptop zonder RAM-geheugen komt te zitten en gedwongen wordt je SSD te gebruiken als trage noodoplossing. Dit is een proces waardoor de systeemprestaties en reactiesnelheid snel achteruit gaan.

Een deel van het probleem is dat moderne software geheugen opslokt alsof het niets is. Webbrowsers cachen veel meer dan vroeger, en creatieve tools reserveren RAM voor live-previews en AI-functies die je misschien niet eens nodig hebt.

Je favoriete apps (of de programma’s die je voor werk móét gebruiken), zoals Chrome, Teams en Slack, zijn bewust ontworpen om zoveel mogelijk geheugen te laden in een poging de ervaring soepel te houden. En dáár zit de kern van het probleem. Ongebruikte geheugenruimte is verspilling, maar te weinig hebben is nog veel erger.



Moderne besturingssystemen zijn ontzettend goed om het beschikbare geheugen zo goed mogelijk in te zetten, maar ook die magie kent zijn grenzen. Met slechts 8GB kan het systeem geen extra capaciteit uit de lucht toveren, en dat merk je vrijwel meteen.

Het probleem is het grootst bij budgetlaptops die vaak slechts 8GB aanbieden. Zodra RAM schaars wordt, moeten de zwakkere CPU en SSD extra werk verrichten, maar die hebben simpelweg niet genoeg kracht om de snelheid op peil te houden.

In deze gevallen is 8GB nog oké (Image credit: Apple) 16GB is altijd beter, maar er zijn momenten waarop 8GB nog te verdragen is zolang je je verwachtingen bescheiden houdt. Oudere MacBook Air-modellen met Apple-chips en 8GB RAM kunnen vaak prima lichte taken aan en zijn een goede aankoop voor jongere studenten. Chromebooks zijn bovendien zo eenvoudig dat de keuze daar vaak niet gaat tussen 8GB en 16GB, maar tussen een bruikbare 8GB en een amper werkbare 4GB.

Een bijkomend probleem is het gebruik van geïntegreerde graphics. Bij veel laptops deelt de grafische chip (GPU) het werkgeheugen met het systeem. Zodra je een game of een zware applicatie opstart, of zelfs gewoon een of twee extra monitoren aansluit, wordt een aanzienlijk deel van het RAM voor grafische taken gereserveerd.

Met slechts 8GB blijft er dan te weinig over om de rest soepel te laten draaien. Met 16GB of meer behoud je de nodige marge om de laptop responsief te houden, zelfs wanneer de GPU extra geheugen opeist.

Daarnaast speelt de mogelijkheid tot upgraden een steeds kleinere rol. Hoewel sommige modellen nog uitbreidbaar geheugen bieden, wordt RAM in de meeste moderne laptops vastgesoldeerd en is dus niet vervangbaar. Wie vandaag een laptop met 8GB koopt, legt daarmee ook de beperkte levensduur vast.



Kies je voor 16GB, dan verleng je de bruikbare jaren van je laptop, stel je een vervanging uit en bespaar je uiteindelijk kosten over de hele levensduur van het apparaat.

Zelfs Apple is inmiddels overstag gegaan. Waar het bedrijf jarenlang 8GB verdedigde in zijn instapmodellen, starten de MacBooks tegenwoordig standaard met 16GB. Een duidelijker signaal over de nieuwe geheugenstandaard voor moderne laptops kun je nauwelijks krijgen.

Koopadvies

(Image credit: Shutterstock)

Zie 16GB als de nieuwe standaard voor algemeen gebruik. Daarmee kun je moeiteloos studeren, kantoorwerk doen, surfen op het web, media streamen, lichte fotobewerkingen uitvoeren en zelfs enkele professionele tools draaien. Voor wie code schrijft, video’s bewerkt, lokale AI-modellen gebruikt of tientallen zware applicaties tegelijk openhoudt, is 32GB een essentiële upgrade die je absoluut niet mag overslaan.

Opslag speelt uiteraard ook een rol, maar zelfs de snelste SSD kan een tekort aan geheugen niet compenseren.

Toch blijven fabrikanten en retailers 8GB aanbieden om de instapprijzen aantrekkelijk te houden. We schrijven al jaren over dit probleem, maar nog altijd wordt 8GB vaak als basismodel gepresenteerd. Ons advies: sla die modellen over en wacht liever op een aanbieding waarmee 16GB binnen bereik komt. De extra investering levert je vanaf dag één een soepelere ervaring op én voorkomt compromissen in de toekomst.

Want de werkelijke kosten zitten in de frustratie en verloren tijd die je doorbrengt met het sluiten van tabbladen, herstarten van apps of het verontschuldigen voor haperende videogesprekken.