Gaat je MacBook-batterij te snel leeg? macOS 26 heeft een nieuwe feature die kan helpen

Apple-gebruikers kunnen inmiddels al wat langer een oplaadlimiet instellen op hun iPhones, maar nu komt deze feature ook eindelijk naar Macs met macOS Tahoe 26. Hierdoor kunnen Mac-gebruikers ook eindelijk hun batterijen wat langer beschermen.

Deze oplaadlimiet is onderdeel van de macOS 26.4-update die momenteel als bètaversie beschikbaar is. We weten nog niet precies wanneer de uiteindelijke versie van macOS 26.4 uitgerold wordt, maar meestal verschijnen de '.4'-versies van macOS in de lente (ergens tussen maart en mei).

Als je Mac eenmaal op macOS 26.4 draait, kan je dus eindelijk een oplaadlimiet instellen. Deze limiet kan je al vanaf 80% instellen, maar je kan hem ook (steeds met stappen van 5%) hoger instellen. Je kan er ook gewoon voor kiezen om de limiet op 100% te laten staan. Als je voor een limiet van 85% kiest, dan stopt je MacBook met opladen wanneer de batterij op 85% zit.

Dat klinkt misschien niet als een voordeel, en op de korte termijn lever je dan ook inderdaad in op batterijduur, maar toch is er een goede reden om wel een oplaadlimiet in te schakelen. Als je de batterij van je laptop altijd volledig oplaadt, kan dit ervoor zorgen dat je batterij meer wordt belast en dat je te maken krijgt met een minder lange totale levensduur dan wanneer je hem niet altijd volledig oplaadt. Een oplaadlimiet kan er dus voor zorgen dat je laptop iets langer meegaat.

Dit is overigens een feature die voorheen wel beschikbaar was via apps van derden, zoals bijvoorbeeld AlDente, maar nu is het voor het eerst ingebouwd in macOS.

Zo stel je een oplaadlimiet in

(Image credit: Future)

Om toegang te krijgen tot de bètaversie van macOS 26.4, moet je je eerst aanmelden voor Apple's macOS 26-bètaprogramma. Vervolgens open je de systeeminstellingen op je MacBook en ga je naar Algemeen > Software-update. Daar vind je als het goed is de bèta en kan je deze downloaden. Wanneer dat gebeurd is, vind je de nieuwe optie voor de oplaadlimiet door naar Systeeminstellingen > Batterij te gaan en op de 'i'-knop naast Opladen te klikken. Hier kan je met behulp van de slider bovenaan de oplaadlimiet naar wens instellen.

Verder heeft Apple ook nog een nieuwe feature toegevoegd aan de Opdrachten-app in macOS 26.4, waardoor je een oplaadlimiet aan je workflows kan toevoegen. Zo kan je bijvoorbeeld een opdracht creëren die automatisch de oplaadlimiet hoger of lager zet aan de hand van welke Focus-modus actief is. Als je een drukke dag hebt en misschien niet veel in de buurt zal zijn van een stopcontact, wil je misschien wel een zo lang mogelijke batterijduur en daar kan je dan dus een Focus-modus voor instellen om de oplaadlimiet automatisch te laten verhogen. Zo'n soort opdracht is ook beschikbaar voor iOS 26.4.

De oplaadlimiet zal overigens niet altijd werken. Apple laat op zijn website namelijk weten: "Als je [je] 'Oplaadlimiet' hebt ingesteld op minder dan 100 procent, laadt je iPhone af en toe op tot 100 procent om nauwkeurige schattingen van de oplaadstatus van de batterij te behouden." Dat is tenminste hoe het bij iPhones werkt, maar we verwachten dat dit ook bij MacBooks het geval zal zijn.

Nu deze feature ook eindelijk beschikbaar is voor MacBooks, kan je de levensduur van zowel je telefoon als laptop verlengen door een oplaadlimiet in te stellen. Als je wil dat je MacBook zo lang mogelijk meegaat, is deze feature zeker het proberen waard.