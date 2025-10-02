FRITZ! opent webshop in Nederland en België

Vanaf vandaag zijn alle FRITZ!-producten rechtstreeks te koop op fritz.com. Met een eigen webshop speelt de Duitse netwerkspecialist in communicatie- en netwerktechnologie in op de vraag van hun klanten om producten rechtstreeks te kunnen bestellen. We vinden het overigens wel een gemiste kans dat de webshop niet FRITZ!Shop heet.

Naast het bestellen van modems, routers en andere netwerkapparaten biedt de webwinkel toegang tot de servicekanalen van FRITZ!, zoals de Knowledge Base met handleidingen en gebruikstips. De webshop is geopend in negen landen, waaronder Nederland en België.

De levering van FRITZ!-producten die voorradig zijn, duurt zowel in Nederland als België twee tot vier werkdagen. Volgens het verzendbeleid verzorgt DHL in principe alle zendingen. Als je zo snel mogelijk je FRITZ!-product wil hebben, kan je daarom beter via retailers zoals Coolblue en bol bestellen.