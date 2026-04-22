Datalek bij Rituals: klantgegevens buitgemaakt, bedrijf waarschuwt voor phishing

Rituals heeft bevestigd dat er in april 2026 een datalek heeft plaatsgevonden waarbij persoonsgegevens van leden zijn gedownload. Het cosmeticabedrijf zegt dat de toegang inmiddels is geblokkeerd en dat de situatie onder controle is, maar hoeveel klanten precies zijn getroffen blijft onduidelijk.

Volgens Rituals gaat het om een “onrechtmatige download” van membershipgegevens. Klanten zijn hierover per mail geïnformeerd, waarin het bedrijf aangeeft dat ook hun gegevens mogelijk betrokken zijn. Het lek lijkt meerdere landen te raken, aangezien de informatiepagina over het incident op verschillende internationale websites van Rituals is gepubliceerd.

Welke data is buitgemaakt?

De buitgemaakte data bestaat uit persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en geboortedata. Ook aanvullende profielinformatie, zoals geslacht, voorkeurswinkel en accounttype, kan zijn meegenomen.

Opvallend is dat gevoelige gegevens zoals wachtwoorden en betaalinformatie volgens Rituals niet zijn buitgemaakt. Ook stelt het bedrijf dat de gegevens voor zover bekend niet openbaar zijn verschenen. Tegelijkertijd houdt het samen met externe specialisten in de gaten of de informatie alsnog opduikt.

Hoewel Rituals aangeeft dat er geen directe actie nodig is van klanten, waarschuwt het bedrijf nadrukkelijk voor phishing. Met de buitgemaakte gegevens kunnen gerichte nepberichten worden verstuurd die geloofwaardig overkomen, bijvoorbeeld doordat persoonlijke informatie wordt gebruikt.

In de mail aan klanten benadrukt Rituals dat gebruikers voorzichtig moeten zijn met verdachte e-mails, sms-berichten en telefoontjes. Klik niet zomaar op links en deel geen gevoelige informatie. Het datalek is inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het bedrijf zegt extra beveiligingsmaatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen.